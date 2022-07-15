Кто слушает это г*вно – спонсирует войну: Mamarika объяснила, почему нельзя слушать Моргенштерна

Mamarika обратилась к украинцам – попросила опомниться и поддерживать свой, а не российский контент. Она призналась, что последняя ее песня "Як ти там живеш" залетела в тренды ютуба, но следом за ней шел Моргенштерн.

Еще в июне Верховная Рада запретила слушать российскую музыку в публичных местах, однако это не мешает некоторым украинцам продвигать попсу из страны-агрессорки на ютубе и других интернет-платформах. Против этого выступила певица Mamarika, которую в музыкальных топах догоняет скандальный Моргенштерн из россии.

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Mamarika о русской попсе в Украине

По словам артистки, не все в Украине понимают, как важно поддерживать свой контент. "Моя последняя работа залетела в тренды ютуба, и после меня через несколько позиций идет Моргенштерн. Я не очень понимаю, каким хреном он сюда попал", – призналась Mamarika.

Она напомнила, что на ютубе, как и на других сервисах, есть монетизация, так что за каждый просмотр своих видео, клипов, блогов российские селебрити получают деньги, которые затем вкладывают в экономику государства-террориста.

Я хочу обратиться к тем, кто слушает это г*вно и монетизирует таким способом, спонсирует войну. Люди даже не понимают, что просто однажды послушав русский контент, вы спонсируете войну! Это засчитывается на их счет, и они потом тратят это и бросают в экономику. В результате эти деньги идут на оружие, которым уничтожают наши дома, наши жизни,

– эмоционально разъяснила Mamarika.

"Я вас просто призываю, народ, перестаньте поддерживать оркистанский движ, пожалуйста. Просто поддерживайте украинское", – призвала певица напоследок.

Слушайте трек с трендов ютуба Когда сердце разбито, – MamaRika представила трогательную песню "Як ти там живеш"