MamaRika обнажила беременный животик: чувственное фото с мужем

Известная украинская певица MamaRika ожидает рождения ребенка. Совсем скоро семья звезды пополнится первенцем, поэтому она поздравила поклонников с Днем защиты детей и показала трогательное фото с мужем.
1 июня в Украине праздновали День защиты детей. Звездные родители присоединялись к поздравлениям и публиковали нежные фото с дочерьми и сыновьями. Успешная певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) не обошла возможности поделиться с поклонниками фотографией своей семьи.
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MamaRika показала трогательное фото с мужем
В День защиты детей знаменитость опубликовала чувственное фото с мужем. Будущий отец Сергей Середа нежно обнимал любимую со спины и целовал ее волосы.
MamaRika позировала перед камерой с легкой улыбкой. Она примерила откровенный образ – черное нижнее белье и голубую рубашку оверсайз. Звезда не застегнула блузку, а потому обнажила беременный животик.
Певица также сообщила, что находится на 30 неделе беременности. Это значит, что примерно через 2-3 месяца она станет мамой впервые.
Эти трое на фото поздравляют вас с Днем защиты детей!
– написала MamaRika под фото.
MamaRika с мужем / Фото из инстаграма звезды
В комментариях увлекаются новой фотографией певицы с мужем:
- "Нежно";
- "Супер";
- "Красивая семья";
- "Счастливые";
- "Беременная женщина – самая красивая женщина";
- "Беременность вам подходит".