Катя Осадчая является одной из самых популярных мам в украинском шоу-бизнесе. Недавно она сообщила о третьей беременности, поэтому теперь к Екатерине приковано еще большее внимания поклонников.
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Новое фото Кати Осадчей с сыном
Ведущая поделилась редкой фотографией в первый день лета. 1 июня отмечают еще и Международный день защиты детей, поэтому Катя посвятила публикацию именно этому празднику.
Осадчая вместе с сыном Иваном позировала на яхте. Такой снимок она сделала во время семейного отдыха в Турции, откуда вернулась совсем недавно.
Звездная мама и ее ребенок позировали спиной к камере, глядя в окно. Катя надела легкое бело-голубое платье. Волосы собрала в хвост сзади. Маленький Иван позировал рядом с мамой в синей футболке. Катя нежно обняла сына и поцеловала его в щечку.
С Днем защиты детей! Пусть все дети Украины и мира будут здоровы, накормлены и под нежной опекой взрослых. В кадр попали не все мои дети. Младший готовится переходить в старшую группу садика, а старший готовится к выпускному. Люблю вас, мои дети!
– написала под фото Осадчая.
Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей
В комментариях подписчики Осадчей также оставляют поздравления с праздником. Не оставляют без внимания и ее семью, адресуя много приятных слов.
- "Здоровья и счастья вам и вашей семье! С праздником!"
- "Здоровья и счастья вашим детям и всем детям планеты!
- "Всем детям мира и любви!"
- "И вас с праздником! Милое фото! Красота!"