Не дай Бог твоя нога ступит на эту землю, – Mamarika резко обратилась к предательнице Тодоренко

Mamarika лично знакома с родителями Регины Тодоренко, поэтому молчание их звездной дочери ее ужасно раздражает. Она уверена, что если бы в первые дни войны та приехала домой и извинилась, то нашла бы работу даже на украинском ТВ.

Певица Mamarika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) убеждена, что единственная причина, по которой одесситка Регина Тодоренко и словом не обмолвилась о войне – страх "остаться без бабок". Артистка думает, что у гастролерши был шанс реабилитироваться и стать звездой на Родине, но она осталась на всем готовом в россии.

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Как Тодоренко могла бы реабилитироваться перед Украиной

Mamarika говорит, что если бы Регина Тодоренко пошла по пути Лободы, которая донатит на восстановление Ирпеня, то Украина простила бы ей 8 лет сидения на двух стульях.

Я уверена, если бы она приняла позицию, извинилась, начала донатить, работать, возможно, ее поддержали бы. Она нашла бы здесь работу и работала бы дальше. Но она не сделала ничего,

– подчеркнула артистка.

"Это для меня маразм в высшей степени абсолютно. Это дно. Все там говорят, что она беременна. Но какое это имеет отношение к твоей позиции, к твоему сознанию?" – не укладывается в голове Mamarika.

Еще больше ее возмущают абсурдные оправдания Тодоренко о том, что у них с Владом Топаловым "не во всем совпадают позиции", а политические разговоры разрушают их семью.

"Ты личность, ты кто? Она постоянно говорила, что она такая независимая, зарабатывает… Что значит "я не могу пойти наперекор своему мужу"? Это тупо, странно в наше время такое в слух говорить. Что это за внутренний семейный патриархат?" – не понимает певица.

Mamarika обратилась к Регине Тодоренко

Ты дура, просто дура. Не с кем говорить. Сиди там, и не дай Бог на эту землю нога твоя ступит. Она будет тебе обжигать ноги. И твои дети, и твои мужья – сидите там, и да будет так. Аминь,

– эмоционально заявила Mamarika.