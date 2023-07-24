Мы это сделали, – MamaRika с мужем и сыном переехала из дома под Киевом

Певица MamaRika вместе с мужем и сыном переехала из арендованного дома под Киевом. Артистка пока не делится, куда именно переселилась ее семья.

Украинская певица MamaRika еще несколько дней назад намекнула на переезд. На днях звезда показала, как организовывался процесс упаковки и переезда – теперь она с мужем и сыном живет в новом доме.

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MamaRika с мужем переехала из дома

В инстаграм-сториз исполнительница активно делилась кадрами, как она вместе с друзьями собирает все вещи из старого дома. Певица с Сергеем Середой и сыном Давидом жили в съемном доме под Киевом, неподалеку от Гостомеля.

У нас переезд и мы упаковываем. Вызвали друзей, помогающих нам переезжать. Уже пол дома упаковано. Не верится, что уезжаем из этого дома. Столько воспоминаний. Почти два года жизни. У нас столько барахло. Шесть человек упаковывают вещи, и я не знаю, сколько времени,

– делилась MamaRika.



MamaRika с семьей переезжает / Фото с инстаграм-сториз

В видео артистка в шутку намекнула, что именно она стала инициатором переезда. "Поблагодарите все мамы, за то, что мама придумала переезд". Помогал упаковывать и переносить вещи в грузовик и маленький Давид.



Сын MamaRika помогал паковать вещи / Фото из инстаграмм-сториз

MamaRika с семьей переехала в другой дом: видео

Уже вчера вечером звезда сообщила, что дело сделано. "Мы это сделали. Мы живы, устали, притом, что 8 человек перевозило все, но еще далеко не все разложили. Процентов 70 мы разложили".

Сегодня MamaRika показала первое фото на новом месте. Звезда не спешит показывать квартиру и рассказывать, где она расположена. Певица признается, что все рассекретит, когда все вещи распакуют и наведут порядок в новом доме.



MamaRika с семьей переехала / Фото из инстаграмм-сториз