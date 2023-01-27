"Мама" Верки Сердючки показала взрослую дочь: редкое фото
Источник:Инна Белоконь
Инна Билоконь, которая выступает в образе "мамы" Верки Сердючки, опубликовала редкое фото взрослой дочери. Так артистка поздравила самую родную с днем рождения.
Инна Билоконь никогда не рассказывает о личной жизни. Даже страницу в инстаграмме сделала приватной, так что увидеть, что любимица публики распространяет в сети, могут только ее подписчики.
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Как выглядит дочь Инны Билоконь
Инна поделилась редким фото единственной дочери Яны. Сделала это по случаю дня рождения девочки. На фотографии Яна изображена в коротком черном платье, с красивой укладкой и легким макияжем. Среди аксессуаров ее женственный look дополнили лаконичные серьги, подвеска, браслет и кольца.
Девушка очень похожа на свою знаменитую маму, которая адресовала ей приятные и нежные слова: "Только счастья, наша девочка".
Дочь Инны Билоконь – Яна / Фото из инстаграмма звездной мамы
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