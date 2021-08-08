Мама танцовщика балета Дорофеевой рассказала о его состоянии
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
1 августа танцовщика из шоу-балета Нади Дорофеевой – Евгения Гончаренко жестоко избил военный-охранник. Мама парня рассказала, что он пробудет в коме еще ближайшие 10 дней.
22-летний хореограф попал в больницу утром 1 августа. У него диагностировали кровоизлияние в мозг. Евгению провели срочную трепанацию черепа. Он до сих пор находится в коме, которая помогает справиться с отеком головного мозга.
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Состояние танцовщика Дорофеевой
Мама Евгения – Ирина Гончаренко в комментариях в фейсбуке рассказала о состоянии сына. Скриншот соответствующего текста Надя Дорофеева распространила в инстаграм-сторис.
Ирина сообщила, что состояние парня стабильно тяжелое и он еще по меньшей мере 10 дней будет в коме: "Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился. Только тогда его смогут постепенно выводить из сна и диагностировать возможные последствия".
О состоянии Евгения Гончаренко / Скриншот инстаграм-сторис Нади Дорофеевой
Жестокое избиение танцовщика Нади Дорофеевой
- Трагический случай произошел возле столичного гей-клуба Lift, который расположен на улице Антоновича, 45.
- На видео с камер наблюдения, которое разлетелось в сети, видно, что конфликт спровоцировал военный-охранник. Он сильно толкнул друга танцовщика. После словесной перепалки мужчина мощно ударил Евгения кулаком в голову. Юноша потерял сознание и упал на землю.
- Нападающий сразу не убегал с места инцидента, а друзья Евгения пытались оказать ему первую медицинскую помощь.
- Судя по тому, что военного-охранника впоследствии разыскивали в сети, приезда медиков он не дождался.
- Вскоре личность нападавшего установили. Им оказался работник Управления государственной охраны Украины.
- Мужчину сначала отстранили от работы, а через несколько дней уволили. Также открыли уголовное производство. Нападающему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.