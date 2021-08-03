Мама принцессы Евгении вступилась за зятя после скандальных фото с моделями

На выходных муж принцессы Евгении попал в скандал. Джека Бруксбэнка подловили на острове Капри в компании трех моделей. Его теща Сара Йоркская прокомментировала ситуацию и вступилась за зятя, который "выполнял свою работу".

На остров Капри муж принцессы Евгении и в самом деле прибыл с рабочим визитом. Как представитель бренда текилы Casamigos, он должен был посетить благотворительный бал Unicef Summer Gala. Однако накануне рабочего выхода Джека Бруксбэнка поймали на роскошной яхте с тремя моделями, одна из которых загорала топлес. Тогда как внучка Елизаветы II осталась дома ухаживать за пятимесячным сыном.

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Мама принцессы Евгении убеждена, что пресса зря раздувала скандал вокруг ее зятя, так как с тремя моделями в купальниках Джека связывают только рабочие отношения.

Эта история была полностью сфабрикована, он работает представителем Casamigos, он выполнял свою работу. Думаю, очень важно, чтобы мы разъяснили это ради Джека,

– заверила Сара Йоркская.

Более того, писательница отметила человеческие качества Джека Бруксбэнка. Она назвала его порядочным семьянином и сравнила с супергероем.

"Джек – очень честный человек. Он один из моих самых любимых людей, я называю его Джеймсом Бондом. Он замечательный отец, потрясающий мужчина", – добавила мама принцессы Евгении.

Союз принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка: главное

Мужчина познакомился с внучкой королевы Елизаветы II, когда работал в ресторане в центре Лондона. Их встреча состоялась в 2010 году во время катания на лыжах в Швейцарии.

В октябре 2018 года влюбленные поженились в часовне Святого Георгия, в Виндзорском замке.

В феврале этого года принцесса Евгения родила первенца – сына Августа. Вместе с малышом супруги переехали в роскошное поместье Фрогмор-Хаус, которое принадлежит принцу Гарри и Меган Маркл. Они любезно предоставили его молодой семье, так как сами живут в США.

В новом интервью Сара Йоркская не преминула похвалить принцессу Евгению. Она гордится младшей дочкой и считает ее замечательной мамой.