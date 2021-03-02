Популярная украинская певица Оля Полякова поздравила свою старшую дочь Марию с днем рождения. 2 марта девушке исполнилось 16 лет. Звезда поздравила дочь милым сообщением.

2 марта Марии Поляковой, дочери известной украинской певицы Оли Поляковой, исполнилось 16 лет. Звездная мама поздравила девушку с днем рождения, обнародовав милые фото и трогательные слова.

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Оля Полякова поздравила дочь

Артистка опубликовала фото Марии Поляковой, где она изображена с роскошными локонами и косами, а также показала фотографии из разных путешествий. Оля Полякова поделилась кадром, где позировала с дочкой возле мандаринового дерева в нежных объятиях.

Также по случаю дня рождения Марии певица написала трогательное сообщение. Оля Полякова заметила, что дочь коренным образом изменила ее жизнь.

Моя птичка! Тебе 16! Не могу поверить. Только вчера родилась на свет девочка, которая перевернула мою жизнь, научила меня любить, волноваться, радоваться и быть счастливой по-настоящему!

– написала Оля Полякова.

Звезда завершила сообщение пожеланием дочери: "Какая же ты прекрасная, добрая, умная, сильная, веселая, очень красивая! Будь здорова, мечтай, иди по жизни с улыбкой, гордо поднятой головой и развевающимися волосами (они прекрасные, не смей резать), пусть все твои желания и мечты сбываются, пусть тебя окружают добрые и любящие люди! А я рядом, всегда за тебя, всегда с тобой, ведь я так горда и счастлива быть твоей мамой!" – поздравила Оля Полякова доченьку.

Для просмотра всех фото листайте справа:

В комментариях поклонники и звездные коллеги присоединились к поздравлениям: