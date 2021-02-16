Мама популярного молдавского певца Дана Балана обнародовала в сети видео, где показала своего мужа. Поклонники исполнителя отмечают, что он очень похож на своего отца.

62-летняя мама Дана Балана уже ошеломила публику безупречным внешним видом, когда приезжала с выступлением на "Голос страны". Теперь женщина обнародовала ролик, где показала своего возлюбленного.

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Недавно папа Дана Балана отпраздновал день рождения. Людмила Балан решила публично поздравить своего мужа, которого поклонники певца еще не видели. На личной странице в инстаграме женщина опубликовала ролик, в котором соединила архивные и современные фотографии с любимым Михаем.

На семейных фотографиях видно, какими родители народного любимца были несколько десятков лет назад и какими являются сейчас. Также невооруженным глазом видно, что Дан очень похож на своего папу.

В комментариях подписчики Людмилы оставляют много приятных слов в адрес супругов и поздравляют Михая с днем рождения.