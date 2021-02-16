Мама Дана Балана показала редкие кадры с мужем: видео
Мама популярного молдавского певца Дана Балана обнародовала в сети видео, где показала своего мужа. Поклонники исполнителя отмечают, что он очень похож на своего отца.
Источник:инстаграм мамы Дана Балана
62-летняя мама Дана Балана уже ошеломила публику безупречным внешним видом, когда приезжала с выступлением на "Голос страны". Теперь женщина обнародовала ролик, где показала своего возлюбленного.
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Недавно папа Дана Балана отпраздновал день рождения. Людмила Балан решила публично поздравить своего мужа, которого поклонники певца еще не видели. На личной странице в инстаграме женщина опубликовала ролик, в котором соединила архивные и современные фотографии с любимым Михаем.
На семейных фотографиях видно, какими родители народного любимца были несколько десятков лет назад и какими являются сейчас. Также невооруженным глазом видно, что Дан очень похож на своего папу.
В комментариях подписчики Людмилы оставляют много приятных слов в адрес супругов и поздравляют Михая с днем рождения.
- Поздравляем! Пусть каждый ваш день будет в любви и понимании!
- С днем рождения, Михай! Вы – пример для многих! Крепкого вам здоровья и любви!
- Пример настоящей любви! Михай, с днем рождения вас!
- Поздравляю от всего сердца! Всех благ вам!
- Поздравляю вашего мужа с днем рождения! Желаю ему крепкого здоровья, всего наилучшего и, чтобы все его мечты осуществлялись!
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