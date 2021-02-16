Мама популярного молдовського співака Дана Балана оприлюднила в мережі відео, де показала свого чоловіка. Прихильники виконавця зазначають, що він дуже схожий на свого батька.

62-річна мама Дана Балана вже приголомшила публіку бездоганним зовнішнім виглядом, коли приїжджала з виступом на "Голос країни". Тепер жінка оприлюднила ролик, де показала свого коханого.

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Нещодавно тато Дана Балана відсвяткував день народження. Людмила Балан вирішила публічно привітати свого чоловіка, якого шанувальники співака ще не бачили. На особистій сторінці в інстаграмі жінка опублікувала ролик, у якому поєднала архівні та сучасні світлини з коханим Міхаєм.

На сімейних фотографіях видно, якими батьки народного улюбленця були декілька десятків років тому і якими є зараз. Також неозброєним оком видно, що Дан дуже схожий на свого татуся.

У коментарях підписники Людмили залишають багато приємних слів на адресу подружжя та вітають Міхая з днем народження.