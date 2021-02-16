Мама Дана Балана показала рідкісні кадри з чоловіком: відео
Мама популярного молдовського співака Дана Балана оприлюднила в мережі відео, де показала свого чоловіка. Прихильники виконавця зазначають, що він дуже схожий на свого батька.
Джерело:інстаграм мами Дана Балана
62-річна мама Дана Балана вже приголомшила публіку бездоганним зовнішнім виглядом, коли приїжджала з виступом на "Голос країни". Тепер жінка оприлюднила ролик, де показала свого коханого.
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Нещодавно тато Дана Балана відсвяткував день народження. Людмила Балан вирішила публічно привітати свого чоловіка, якого шанувальники співака ще не бачили. На особистій сторінці в інстаграмі жінка опублікувала ролик, у якому поєднала архівні та сучасні світлини з коханим Міхаєм.
На сімейних фотографіях видно, якими батьки народного улюбленця були декілька десятків років тому і якими є зараз. Також неозброєним оком видно, що Дан дуже схожий на свого татуся.
У коментарях підписники Людмили залишають багато приємних слів на адресу подружжя та вітають Міхая з днем народження.
- Вітаємо! Нехай кожен ваш день буде у любові та розумінні!
- З днем народження, Міхаю! Ви – приклад для багатьох! Міцного вам здоров'я та любові!
- Приклад справжнього кохання! Міхаю, з днем народження вас!
- Вітаю від всього серця! Всіх благ вам!
- Вітаю вашого чоловіка з днем народження! Бажаю йому міцного здоров'я, всього найкращого та, щоб всі його мрії здійснювалися!
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