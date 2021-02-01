На съемочной площадке "Голоса страны-11" заметили тренера прошлого сезона, любимца женщин – Дана Балана. Пока неизвестно, для чего артист приехал на съемки, однако ведущий проекта Юрий Горбунов намекнул, что молдавского исполнителя зрители увидят в одном из выпусков.

Источник: инстаграм Юрия Горбунова

Юрий Горбунов опубликовал селфи с артистом на личной странице в инстаграме. Также по сети распространился ролик, где Дан Балан позирует возле Тины Кароль в тренерском кресле.

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Дан Балан на съемках "Голоса страны-11"

В прошлом сезоне вокального шоу между Тиной и Даном происходила химия. Зрители неоднократно подозревали артистов в романтических отношениях, однако сами знаменитости такие слухи отказывались комментировать. В 11-ом сезоне Дан Балан уже занимает тренерское кресло, однако в съемочный павильон "Голоса страны" исполнитель все-таки пожаловал.

Сначала, фото с харизматичным певцом в своем инстаграме опубликовал Юрий Горбунов. В публикации он написал: "Вы просили селфи с Даном? Пожалуйста!". Ведущий намекнул, что Балана зрители увидят в одном из эфиров проекта.

Также в сети опубликовали видео, где Дан сидит рядом с Тиной Кароль в ее кресле тренера. Вероятно, между певцами все-таки есть теплые отношения и симпатия. Недавно в своем профиле в инстаграме Балан обнародовал трогательное фото с украинской попдивой и поздравил ее с днем рождения.