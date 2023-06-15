Алайна Мари Скотт сообщила о свадьбе, которая состоялась 9 июня. Ее избранником стал Мэтт Меллер.

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Приемная дочь Эминема вышла замуж

Дочь Эминема сыграла свадьбу в Детройте, штат Мичиган, на красивой площадке под открытым небом. На празднике было 125 гостей. На свадебных снимках не видно звездного отца Алайны, но фаны предполагают, что он мог отказаться от публикации этих фото в интернете.

9 июня 2023 – один из лучших дней в моей жизни. В этой жизни и в следующей моя душа всегда найдет твою,

– такие слова Алайна Мари посвятила мужчине.



Кадры со свадьбы / Фото из инстаграма Алайны Мари



Кадры со свадьбы / Фото из инстаграма Алайны Мари

Интересно, что к свадьбе готовится единственная родная дочь Эминема 27-летняя Гейли Джейд Скотт. В мае девушка обручилась с бойфрендом Эваном МакКлинтоком. Они встречаются около 7 лет.

Что известно о названной дочери Эминеме

Биологическая мать Алайны Мари Скотт – сестра бывшей жены Эминема Кимберли Дон Скотт. Она умерла в 2016 году из-за проблем с наркотической зависимостью. Поэтому рэпер удочерил девочку.

О помолвке Алайны Мари Скотт с бойфрендом стало известно в 2021 году.