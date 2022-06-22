Мама Цыбульской впервые показала видео с оккупации Ирпеня: "Записала деткам, если нас не станет"

Родители Оли Цыбульской пережили оккупацию Ирпеня, не выходили на связь целых 10 дней. Мама певицы впервые показала видео, которое в перерыве между обстрелами сняла для детей на случай, если ее с мужем не станет.

Наталья Цыбульская впервые рассказала об ужасах, пережитых в оккупации. В своем профиле она опубликовала видео, которое сняла для семьи в перерыве между взрывами на почти разряженный планшет. Оно чудом сохранилось.

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Мама Оли Цыбульской о жизни в оккупированном Ирпене

Когда вокруг за окном пылало в прямом смысле, огонь войны был совсем рядом, я искала любую возможность на память деткам записать это видео с надеждой, что если нас не станет, а планшет каким-то чудом должен остаться целым… Чтобы дети нас такими запомнили, которые не падают до последнего духом,

– рассказала мама Цыбульской.

Она призналась, что затишье было страшнее гула орудий и "Градов", ведь они с мужем научились различать, куда летит, где взрыв, чтобы знать, в какой уголок квартиры бежать или ползти. Наталья рассказала, что ела сырое пшено, чтобы выжить, и надеялась разве на чудо.

"К нам волонтеры не имели доступа, вокруг дома кадыровская сволочь паслась, минами жонглировали, позволяли себе лишнего. А мы все равно верили и верим, что сволочи одна дорога – во тьму", – написала женщина.

Реакция Оли Цыбульской

Видео, которое родители снимали в оккупации между обстрелами нам с братом на память, на почти севший айпад. Чтобы мы помнили их как всегда положительных и не сдающихся никогда. Я рыдаю,

– прокомментировала Оля Цыбульская у себя в инстаграм-сторис.

"Чудом удалось вытащить их из того ада. Квартиры больше нет, но главное – есть родители. И на всю жизнь боль о тех 10 днях, когда мы не знали, живы ли они. Боже, храни всех людей, каждую семью", – добавила она в сети.

Скриншот из инстаграм-сторис Оли Цыбульской