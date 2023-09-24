"Встретилась с сыном": Ирина Билык умилила сеть архивным фото Кузьмы Скрябина с мамой
Источник:Ирина Билык
Украинская певица Ирина Билык отреагировала на новость о смерти мамы Андрея Кузьменко. Она показала архивное фото усопших мамочки и сына.
23 сентября Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина сообщил о смерть Ольги Кузьменко. Она была талантливой писательницей, педагогом и мамой легендарного музыканта.
К слову "Она очень скоро увидит Андрюшу": звездный бомонд со щемящей реагирует на смерть мамы Кузьмы
Ирина Билык отреагировала на потерю
На потерю отреагировала украинская певица Ирина Билык, исполнившая с Кузьменко песню "Мовчати".
Есть только один большой смысл в этой смерти, она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром Ольга Михайловна,
– написала исполнительница.
Певица также опубликовала архивное фото покойного Андрея Кузьменко с его мамой Ольгой.
Андрей Кузьменко с мамой / Фото из инстаграма Андрея Кузьменко
Сеть умилена трогательной корреспонденцией и фотографией музыканта с мамой.
- "Мама встретилась с сыном. Царство небесное. Вечная память";
- "Очень жаль. Смерть сына унесло у нее много лет жизни. Вечная память!";
- "Вечная память матери, родившей великого сына Украины!";
- "Почему такие гениальные люди так быстро покидают нас...";
- "Очень жаль. Очаровательная женщина. Светлая ей память. Не смогла она так, без него, без своего Андрюши".
Умерла мама Кузьмы "Скрябина"
- 23 сентября ушла из жизни мама Кузьмы Ольга Михайловна Кузьменко – украинская писательница и педагог. Ей было 76 лет. Это тяжелая потеря для ее родных и близких.
- Ольга Кузьменко родилась во Львовской области. Она, как и ее сын, очень любила музыку – окончила музыкальную школу, а впоследствии – Институт музыкального искусства. Ольга Михайловна собирала фольклор и занималась детским коллективом.
- "Я видела, что для Андрея его мама – тоже самый большой друг. Я видела глаза мамы Андрея, когда мы прощались с Андреем… Тогда в ее глазах было видно, как сильно Андрей ее любил. Это было видно в ее взгляде. Было видно, что она была согрета его любовью", – рассказывала Руслана о связи музыканта с мамой.