Это было 2 года назад, – мама Кузьмы о песне "Скрябина", украденной россиянином
Мама Андрея Кузьменко прокомментировала кражу песни "Скрябина" "Мам". Она рассказала, что это произошло еще два года назад.
В июне этого года в сети начало вирусится видео с россиянином, который украл песню "Скрябина" – "Мам". Как рассказала Ольга Михайловна Кузьменко, это произошло еще два года назад.
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Мама Кузьмы об украденной песне
Ольга Кузьменко рассказала, что тогда не осудила этого парня и не связала эту ситуацию с воровством. Она отметила, что тогда ей показалось, что "певцу" нужно было продвинуться.
Но это не было сейчас, а 2 года назад. Это был молодой парень. Тогда у меня создалось впечатление, что этому молодому "пацаненку" надо было как-то "выскочить". И я ему "дала плюс" на то, чтобы он не пел какую-нибудь глупость, а взял хороший текст о маме,
– сказала Ольга Михайловна.
"Ибо, глядя сейчас на их разговоры с матерями, понимаешь, что они не умеют разговаривать. И учитывая, что это было 2 года назад, я не привязала это к войне, что они якобы ограбили нас, перекрутили и так далее. Возможно, он не знал, что нужно все согласовать с авторскими правами, поэтому я не осудила его поступок. Им не хватает такого текста".
Интервью с мамой Кузьмы: смотрите видео онлайн
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