Мама Alekseev прокомментировала его роман с солисткой "ВИА Гры"
Источник:"Светская жизнь"
Украинский артист Alekseev около 3 лет встречается с солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Мама известного певца не спешила знакомиться с девушкой, но теперь хочет внуков.
Мамочка известного украинского исполнителя Никиты Алексеева самостоятельно воспитывала сына, а потому по-особенному беспокоится о нем. Она несколько раз знакомилась с любимыми парня, однако перед встречей с новой избранницей долго привыкала к мысли об этих отношениях.
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Что думает мама Alekseev о его романе
Елена Чумак – так зовут маму Никиты – долгое время воздерживалась от знакомства с Ульяной Синецкой, солисткой группы "ВИА Гра". Но при встрече девушка понравилась маме бойфренда.
Мне надо было свыкнуться с этой мыслью, а потом мы познакомились и Уля мне очень понравилась, она очень хорошая девушка,
– поделилась Лена.
Теперь мама Alekseev искренне признается, что хочет внуков. Но пока влюбленная пара считает, что еще не время.
Отношения Alekseev и Ульяны Синецкой
- 27-летний Никита Алексеев и 24-летняя Ульяна Синецкая в 2019 году впервые появились вместе на публике на красной дорожке российской премии "Муз-ТВ". Тогда они подтвердили слухи о романе.
- Влюбленные очень редко делятся совместными фото и деталями отношений, скрывая их от публики. В феврале 2020 года поговаривали, что пара разошлась. Но впоследствии солистка "ВИА Гры" опровергла такую информацию.
- Около 3 месяцев назад Никита признавался, что хочет иметь детей от Ульяны, ведь мечтает о семье. Он замечал, что бывает сложным человеком, но работает над собой и хочет исправиться.
- Недавно Alekseev рассказал новые детали отношений. Он признался, что живет с Синецкой около 3 лет. Сама девушка, которая строит карьеру в России, не испытывает трудностей с языком или другими факторами.