Мама Alekseev прокомментировала его роман с солисткой "ВИА Гры"

Украинский артист Alekseev около 3 лет встречается с солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Мама известного певца не спешила знакомиться с девушкой, но теперь хочет внуков.

Мамочка известного украинского исполнителя Никиты Алексеева самостоятельно воспитывала сына, а потому по-особенному беспокоится о нем. Она несколько раз знакомилась с любимыми парня, однако перед встречей с новой избранницей долго привыкала к мысли об этих отношениях.

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Что думает мама Alekseev о его романе

Елена Чумак – так зовут маму Никиты – долгое время воздерживалась от знакомства с Ульяной Синецкой, солисткой группы "ВИА Гра". Но при встрече девушка понравилась маме бойфренда.

Мне надо было свыкнуться с этой мыслью, а потом мы познакомились и Уля мне очень понравилась, она очень хорошая девушка,

– поделилась Лена.

Теперь мама Alekseev искренне признается, что хочет внуков. Но пока влюбленная пара считает, что еще не время.

Отношения Alekseev и Ульяны Синецкой