Маленький сын Владимира Жогла украшал елку: миловидные фото
Источник:инстаграм Ирины Жогло
Жена юмориста "Варьяты шоу" Владимира Жогла опубликовала миловидные фото, на которых годовалый сын Остап украшает елку.
Звезды уже начали подготовку к новогодне-рождественским праздникам. Они активно публикуют фотографии в сети, показывая декорации, появляющиеся в помещениях. Вечнозеленая красавица уже засияла в квартире Владимира и Ирины Жогло.
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Миловидные фото сына Владимира Жогла
Возлюбленная юмориста опубликовала несколько кадров в инстаграме. В этом году к украшению елки присоединился сын Остап, которому в октябре исполнился год. Знаменитая мамочка сфотографировала первенца, когда он стоял возле елки. Мальчик рассматривал игрушки и мерцание белых огоньков.
Маленький Остап изображен на снимках в домашнем наряде. Также на фото виден его детский коврик и другие игрушки. Для Владимира и Ирины отцовство – это большая радость, поэтому они наслаждаются каждым моментом.
Самый главный подарочек под елку. Люблю, сын,
– трогательно написала Ирина под фото.
Сын Владимира Жогла украшает елку / Фото из инстаграма жены Жогла
Сын Владимира Жогла украшает елку / Фото из инстаграма жены Жогла
Как звезды готовятся к новогодним праздникам
- Камалия уже поставила дома елку, создав сказочную атмосферу;
- Мадонна украшала елку вместе с бойфрендом и детьми;
- Бритни Спирс с улыбкой на лице готовится к Рождеству, которое будет встречать не на попечении отца.