Маленький сын Владимира Жогла украшал елку: миловидные фото

Жена юмориста "Варьяты шоу" Владимира Жогла опубликовала миловидные фото, на которых годовалый сын Остап украшает елку.

Звезды уже начали подготовку к новогодне-рождественским праздникам. Они активно публикуют фотографии в сети, показывая декорации, появляющиеся в помещениях. Вечнозеленая красавица уже засияла в квартире Владимира и Ирины Жогло.

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Миловидные фото сына Владимира Жогла

Возлюбленная юмориста опубликовала несколько кадров в инстаграме. В этом году к украшению елки присоединился сын Остап, которому в октябре исполнился год. Знаменитая мамочка сфотографировала первенца, когда он стоял возле елки. Мальчик рассматривал игрушки и мерцание белых огоньков.

Маленький Остап изображен на снимках в домашнем наряде. Также на фото виден его детский коврик и другие игрушки. Для Владимира и Ирины отцовство – это большая радость, поэтому они наслаждаются каждым моментом.

Самый главный подарочек под елку. Люблю, сын,

– трогательно написала Ирина под фото.



Сын Владимира Жогла украшает елку / Фото из инстаграма жены Жогла



Сын Владимира Жогла украшает елку / Фото из инстаграма жены Жогла

Как звезды готовятся к новогодним праздникам