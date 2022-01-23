На Мальдивах с женой: Евгений Кот очаровал романтическими видео с отдыха

Украинский танцовщик Евгений Кот отправился в зимний отпуск. Вместе с женой он наслаждается отдыхом на Мальдивах.

Судья шоу "У Украины есть талант" и победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот устроил зимний отпуск. Местом своего отдыха он избрал Мальдивские острова.

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Евгений Кот отдыхает на Мальдивах

Танцовщик отправился на отдых не один, а с женой Натальей Татаринцевой. Супруги активно проводят время: плавают в океане, гуляют по живописным местам и пробуют экзотические фрукты.

В инстаграме Евгений Кот опубликовал несколько видео, на которых демонстрирует свой отдых. Одно из них особенно очаровало сеть. На ролике танцовщик целуется с женой на балконе.

"И нам не стыдно", – подписал видео артист.

Ролик спровоцировал активное обсуждение среди подписчиков. Некоторые считают, что чувства не следует демонстрировать на камеру, и другие лишь восхищаются парой:

"Классные";

"Нечего стыдиться";

"Очень нежная и красивая пара";

"Красавчики";

"Ничего постыдного нет. Вы классные. Чтобы вашей любви хватило на всю жизнь";

"Вам не должно быть стыдно, потому что вы влюблены! А кому стыдно, пусть не смотрят!";

"И правильно. Будьте счастливы. Замечательное видео";

"Любить никогда не стыдно. Счастья вам".

Евгений Кот показал и другие видео из теплых краев.

Заметим, хотя некоторые украинские знаменитости уже вернулись к работе, другие только начали свои зимние отпуска: