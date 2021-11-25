На Мальдивах и в Украине: Иванна Онуфрийчук объяснила, зачем ей была нужна вторая свадьба

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук выходила замуж за мужа Алмаза дважды. Сначала это была роскошная церемония на Мальдивах, а недавно – официальная роспись в Украине. Звезда объяснила, что гулять несколько раз – традиция ее края.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук с размахом отпраздновала обе церемонии бракосочетания с мужем Алмазом. Она поделилась, что так выполнила традиции своего края, ведь в Винницкой области принято гулять свадьбу несколько раз.

К слову Иванна Онуфрийчук вспомнила, как возила мужа-миллионера в свое село

Почему Иванна Онуфрийчук сыграла две свадьбы

Телезвезда призналась, что вопрос о том, зачем ей было две свадьбы, – один из самых популярных сейчас. Поэтому она объяснила, что считала необходимым сделать свадьбу для жениха, а затем для невесты.

Сколько помню себя, столько и знаю, что делают свадьбу сначала у невесты, потом жениха или же наоборот. Мне этот обычай очень нравится. Это хороший повод собрать вместе родных и близких людей, устроить красивый праздник. Почему бы нет?

– поделилась ведущая.

Иванна Онуфрийчук добавила, что на Мальдивах было невозможно заключить брак, поэтому пара сделала это в Киеве. Также звезде хотелось пригласить в Украину казахских родственников Алмаза и показать им эти края.



Свадьба Иванны Онуфрийчук / Фото из инстаграма звезды

Две свадьбы Иванны Онуфрийчук

В феврале 2021 года телеведущая сыграла свадьбу впервые. Роскошная церемония состоялась на Мальдивах. Для первого празднования знаменитость позировала в платье цвета шампанского, а Алмаз – в молочном костюме. Гостей развлекали звезды Дан Балан и Монатик, Lida Lee и Nino, а также Амадор Лопес с группой RUMBERO's.

Вторую свадьбу сперва планировалось сыграть в Стамбуле. На подготовку уже потрачено немало сил, однако из-за карантинных ограничений планы отменились.

Поэтому роспись и празднование состоялись в Украине, в ЗАГСе на ВДНХ и Fairmont Grand Hotel. Гости так же развлекались под песни знаменитостей: Дана Балана, Верки Сердючки, TamerlanAlena, Freedom Jazz и других. На роспись Иванна Онуфрийчук надела изысканный наряд, длина которого было 8 метров. За весь праздник телезвезда сменила 3 платья от украинских брендов.

Текст публикации Иванны Онуфрийчук

"Зачем вторая свадьба?" – самый распространенный вопрос, который я получаю в последнее время.

Не знаю, как у вас, но у нас в Винницкой области принято гулять свадьбу несколько раз. Сколько помню себя, столько и знаю, что делают свадьбу сначала у невесты, потом жениха или же наоборот. Мне этот обычай очень нравится. Это хороший повод собрать вместе родных и близких людей, устроить красивый праздник. Почему бы нет?

Мы заключили брак с любимым в Киеве, потому что на Мальдивах сделать это было невозможным. К тому, мне очень хотелось пригласить родных Алмаза в Украину, показать им красивые места и наши обычаи.