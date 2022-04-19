Последние 8 лет Игорь Кондратюк был безумным хейтером всего русского. 24 февраля он окончательно убедился, что культуре, которая воспитала убийц, грабителей и насильников, – не место в Украине. Поэтому ведущий советует забыть о Пушкине и всех его соотечественниках и изъять их произведения из школьных программ.

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Игорь Кондратюк о русской культуре

Кондратюк утверждает, что война окончательно доказала, что "украинская культура на порядки более гуманистическая и прогрессивная, чем русская".

Российская литература в Украине (эстрада, кино, театр) должна быть только для собственного интимного использования граждан. Как порнография – имеете право смотреть, слушать, изучать, но государство к этому не должно иметь никакого отношения. Скажем "нет" культуре агрессора,

– эмоционально выразился Игорь Кондратюк.

Удивительно, но в комментариях под постом разгорелась дискуссия. Одни иронизируют, что тогда следует и немецкую культуру запретить, "потому что та культура воспитала Гитлера", другие апеллируют к тому, что Пушкин, Лермонтов и другие "были против системы царской России". На это шоумен отвечает, что от убийц нужно держаться подальше.

"Литературу убийц не изучают. По крайней мере, по горячим следам. А еще немцы – покаялись. Существует мнение (не мое, философов), что русские будут не в состоянии покаяться за преступления против Украины и украинцев… Вся российская "философия" не дает право на существование украинцам", – пишет Игорь Кондратюк.

Полный текст публикации Игоря Кондратюка:

Снова мне в телеэфире задают вопрос: "Что делать с русской культурой, литературой в Украине после войны?" Мой ответ (с марта 2014-го) – забыть навсегда!

Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно. Украинская культура оказалась на порядки более гуманистической и прогрессивной, чем русская! Российская литература в Украине (эстрада, кино, театр) должна быть только для собственного интимного использования граждан. Как порнография – имеете право смотреть, слушать, изучать, но государство к этому не должно иметь никакого отношения.