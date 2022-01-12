Максим Тарапата признался, борется ли за сердце Златы Огневич

После проекта "Холостячка" Злата Огневич и Максим Тарапата стали близкими друзьями. Мужчина снова опроверг слухи о романе и заметил, что не завоевывает сердце звезды.

Бизнесмен и участник "Холостячки-2" Максим Тарапата рассказал об отношениях со Златой Огневич. По его словам, сейчас они видятся гораздо реже. Нечастые встречи друзей обусловлены напряженным рабочим графиком.

К слову Каникулы в Занзибаре: Злата Огневич побывала на африканском сафари

Тарапата об отношениях с Огневич

Максим признался, что не пытается завоевать чувства исполнительницы. Однако признал, что они оба тянутся друг к другу.

Это не борьба. Это про гармоничные и адекватные отношения, когда люди тянутся друг к другу и хотят быть вместе. Безусловно, мужчина должен проявлять знаки внимания, но если нет ответной реакции, то ничего не построишь,

– рассказал мужчина.

Максим Тарапата добавил, что еще во время проекта имел романтические чувства к Злате Огневич. Но этого оказалось недостаточно, чтобы построить роман после завершения шоу и мучительного разрыва с Задворным.

"На проекте у нее екнуло к другому мужчине, а не ко мне. А сейчас у нее период, когда ей нужно отпустить все, что произошло. Я буду рядом как друг. Если она нуждается во мне и моей поддержке, я всегда приду на помощь. Но говорить о каких-то отношениях просто неправильно", – отметил он.



Максим Тарапата и Злата Огневич / Фото СТБ

Отметим. Максим Тарапата и Злата Огневич проводят много времени вместе. Вместе с семьями друг друга они встретили Новый год, а впоследствии певица пригласила мужчину на свой концерт.

Сейчас Злата Огневич находится на отдыхе. Исполнительница сама проводит время в Занзибаре, где занимается разнообразными активностями и развлечениями. Недавно знаменитость побывала на африканском сафари.