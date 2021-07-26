МакЅим пришла в себя: певица общается знаками, – СМИ
Источник:телеграм-канал Mash
Российская певица МакЅим вышла из медикаментозного сна. Она якобы находится в ясном сознании и общается, правда, только знаками.
Российская исполнительница МакЅим (настоящее имя – Марина Абросимова) более месяца находилась в тяжелом состоянии в больнице. Теперь ее состояние значительно улучшилось, по словам некоторых СМИ.
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Состояние МакЅим улучшилось
Врачи артистки приняли решение вывести ее из медикаментозного сна. Так они должны были проверить, сможет ли звезда дышать самостоятельно.
МакЅим в состоянии сделать вдох, но чтобы дыхание оставалось ровным, ее перевели на УИВЛ. Ее состояние по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи не теряют надежды, что в скором времени она сможет дышать самостоятельно,
– пишут издания.
Врачи МакЅим также уменьшили нагрузку седативных препаратов. Зато сама певица находится в здравом уме, она общается знаками. Правда, пока информацию об улучшении здоровья Марины еще не подтвердили ее представители.
Госпитализация МакЅим: кратко
- В июне российскую знаменитость госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус. Друзья МакЅим считают, что она заболела во второй раз, потому что у нее нашли антитела.
- Сначала врачи проводили кислородную терапию, а через несколько дней подсоединили звезду к аппарату ИВЛ. Поражение легких составляло 75%.
- Врач певицы якобы заявил, что МакЅим находится в крайне опасном состоянии. Кроме этого, лечение артистки очень дорогое – процедура ЭКМО обходится ее близким в 1 миллион рублей за сутки.
Недавно СМИ заявили, что у МакЅим отказало легкое и начались проблемы с сердцем. Но впоследствии эту информацию опровергли.