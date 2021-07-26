МакЅим пришла в себя: певица общается знаками, – СМИ

Российская певица МакЅим вышла из медикаментозного сна. Она якобы находится в ясном сознании и общается, правда, только знаками.

Российская исполнительница МакЅим (настоящее имя – Марина Абросимова) более месяца находилась в тяжелом состоянии в больнице. Теперь ее состояние значительно улучшилось, по словам некоторых СМИ.

К теме У меня много антител, – Санта Димопулос объяснила, почему не спешит вакцинироваться

Состояние МакЅим улучшилось

Врачи артистки приняли решение вывести ее из медикаментозного сна. Так они должны были проверить, сможет ли звезда дышать самостоятельно.

МакЅим в состоянии сделать вдох, но чтобы дыхание оставалось ровным, ее перевели на УИВЛ. Ее состояние по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи не теряют надежды, что в скором времени она сможет дышать самостоятельно,

– пишут издания.

Врачи МакЅим также уменьшили нагрузку седативных препаратов. Зато сама певица находится в здравом уме, она общается знаками. Правда, пока информацию об улучшении здоровья Марины еще не подтвердили ее представители.

Госпитализация МакЅим: кратко

В июне российскую знаменитость госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус. Друзья МакЅим считают, что она заболела во второй раз, потому что у нее нашли антитела.

Сначала врачи проводили кислородную терапию, а через несколько дней подсоединили звезду к аппарату ИВЛ. Поражение легких составляло 75%.

Врач певицы якобы заявил, что МакЅим находится в крайне опасном состоянии. Кроме этого, лечение артистки очень дорогое – процедура ЭКМО обходится ее близким в 1 миллион рублей за сутки.

Недавно СМИ заявили, что у МакЅим отказало легкое и начались проблемы с сердцем. Но впоследствии эту информацию опровергли.