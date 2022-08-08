Максим Галкин на концерте в Юрмале потроил россиян: что артист сказал им со сцены

8 августа 2022 , 17:20
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Юморист Максим Галкин решительно осудил войну России против Украины. Артист уехал из россии и выступает за границей. На концерте в Латвии он публично потролил россиян, присутствовавших в зале.

Максим Галкин собрал аншлаг в Юрмале. Комик порадовал зрителей выступлением на латышском языке и тонко высказался о русских.

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Галкин популярен не только в россии, но и во многих других странах, поэтому его концерты часто собирают аншлаги за границей. Однако россии не нравится позиции Галкина в отношении войны, поэтому теперь на его высказывание "объявлена охота". Комик на ситуацию реагирует с юмором.

Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал учить латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах... Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только на латышском. Но не беспокойтесь. Рядом с вами сидят россияне – они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили.
– сказал Галкин.

Что Галкин говорит о войне в Украине

Автор: Христина Кобак