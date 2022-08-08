Максим Галкин на концерте в Юрмале потроил россиян: что артист сказал им со сцены
Юморист Максим Галкин решительно осудил войну России против Украины. Артист уехал из россии и выступает за границей. На концерте в Латвии он публично потролил россиян, присутствовавших в зале.
Максим Галкин собрал аншлаг в Юрмале. Комик порадовал зрителей выступлением на латышском языке и тонко высказался о русских.
Обратите внимание Российского актера Максима Галкина удалили из "черного списка" Минкульта
Галкин популярен не только в россии, но и во многих других странах, поэтому его концерты часто собирают аншлаги за границей. Однако россии не нравится позиции Галкина в отношении войны, поэтому теперь на его высказывание "объявлена охота". Комик на ситуацию реагирует с юмором.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал учить латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах... Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только на латышском. Но не беспокойтесь. Рядом с вами сидят россияне – они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили.
– сказал Галкин.
Что Галкин говорит о войне в Украине
- 24 февраля Максим с утра находился на связи с родными и друзьями из Украины. Он публично заявил, что в войне нет оправдания.
- Такая позиция Галкина в россии неприемлема. Поэтому Максиму вместе с семьей пришлось уехать оттуда. Сейчас он с женой и детьми живет в Израиле.
- Из-за высказываний против войны ФСБ отменила все концерты Галкина и запретила появляться в рекламах.
- На личной странице в инстаграмме артист продолжает осуждать россия и говорит правду о войне в Украине: опубликовал щемящий ролик с девочкой из Мариуполя, которая стала на растяжку; в пасхальном поздравлении вспомнил разрушенные города Киевщины.
- В одной из публикаций Галкин эмоционально раскритиковал российских пропагандистов.
- В июне артист отправился в тур по Израилю. Часть заработанных денег пообещал отдать украинцам, вынужденным бежать от войны.
- В июне Минкульт удалил имя Максима из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.