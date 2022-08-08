Максим Галкин на концерте в Юрмале потроил россиян: что артист сказал им со сцены

Юморист Максим Галкин решительно осудил войну России против Украины. Артист уехал из россии и выступает за границей. На концерте в Латвии он публично потролил россиян, присутствовавших в зале.

Максим Галкин собрал аншлаг в Юрмале. Комик порадовал зрителей выступлением на латышском языке и тонко высказался о русских.

Обратите внимание Российского актера Максима Галкина удалили из "черного списка" Минкульта

Галкин популярен не только в россии, но и во многих других странах, поэтому его концерты часто собирают аншлаги за границей. Однако россии не нравится позиции Галкина в отношении войны, поэтому теперь на его высказывание "объявлена охота". Комик на ситуацию реагирует с юмором.