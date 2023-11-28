Кроме того, актер поделился, как часто ему удается ездить в отпуск из зоны боевых действий. И объяснил, что его больше всего раздражает, когда он приезжает в относительно мирные города.

К теме 19 месяцев в зоне боевых действий, – актер Максим Девизоров раскрыл свой пост в ВСУ

Максим Девизоров признался, соглашается ли с мнением, что всем придется воевать

Военный разделяет это мнение, ведь на фронте ежедневно гибнет немало людей, которых нужно заменять.

Мобилизационный ресурс нашего врага гораздо больше наших возможности. Каждый день мы теряем лучших наших братьев и сестер,

– отметил Девизоров.

Так, Максим призвал граждан быть готовыми к выполнению своей конституционной обязанности.

"Советую военнообязанным готовиться к выполнению своей конституционной обязанности и вставать в защиту Украины. Это буквально вопрос жизни и смерти нашей страны", – подчеркнул актер.

Полную версию интервью с Максимом читайте на Кино24.

Максим Девизоров высказался об отпусках военных

Актер отметил, что отпуски очень короткие, поэтому возвращаясь домой он не акцентирует на негативных моментах.

"Отпуск настолько короткий и бывает так редко, что я не хочу тратить его на раздражение или осуждение кого бы то ни было. У каждого есть голова на плечах", – поделился воин.



Максим Девизоров / Фото с инстаграмма актера

Максим Девизоров в ВСУ