Максима Девизорова помнят по роли Дениса в сериале "Перші ластівки". Актер сейчас в ВСУ, откуда и пообщался с журналистами 24 Канала.

К слову Уже не военный, – экс-человек известной телеведущей демобилизовался со службы в ВСУ

Девизоров раскрыл должность в ВСУ

Мы спросили Максима, где он сейчас служит и какую роль выполняет в армии.

Я являюсь военнослужащим 103 бригады сил ТРО ВСУ. Уже 19 месяцев мы находимся в зоне боевых действий. За это время выполняли задания на разных участках фронта. Штатная должность – водитель. Но война от любого военнослужащего требует универсальности, поэтому спектр обязанностей достаточно широк,

– поделился Девизоров.

Полную версию интервью с Максимом читайте вскоре на Кино24.

Максим Девизоров / Фото из инстаграма Максима Девизорова

Что известно о Максиме Девизорове

Максим Девизоров – актер театра и кино. Он попал в профессию еще в юном возрасте, потому что снимался в рекламе и телешоу. Парень учился в КНУКИМ и получил профессию режиссера драматического театра. Широкая популярность пришла к Максиму с ролью Дениса Денисенко в сериале "Перші ластівки". Также он сыграл роль в военной драме "Мирний-21".

С началом полномасштабного вторжения Максим Девизоров вступил в ВСУ. Перед тем, как ехать на фронт, актер сделал предложение любимому. В мае 2022 года он вырвался на один день из Донецкой области, чтобы сыграть свадьбу со Светланой. Тогда кадры молодоженов облетели соцсети.