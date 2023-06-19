Максим Чмерковский во второй раз стал отцом: первое фото с новорожденным малышом

Танцовщик Максим Чмерковский и его жена Пета Маргатройд стали родителями во второц раз. Чмерковский показал первое фото с новорожденным.

Украинский танцовщик Максим Чмерковский, что живет в США с подросткового возраста, сообщил счастливую новость. Он стал отцом во второй раз.

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Максим Чмерковский стал отцом

Хореограф опубликовал на своей странице первое фото из роддома. Он держал новорожденного на руках. Чмерковский стал отцом второй раз в День отца, что очень символично. Его засыпают приветствиями в комментариях.

Супруги не спешат рассекречивать имя ребенка. Жена Чмерковского раньше намекала, что у них родится мальчик. Танцовщик также решил скрыть лицо малыша.



Максим Чмерковский стал отцом / Фото из инстаграма Максима Чмерковского

Пета Маргатройд рожала в одном из роддомов Лос-Анджелеса. Ее муж признавался, что срочно выехал к ней из другого города, потому что не мог дождаться встречи с малышом.

Что известно о семейной жизни Чмерковского