С ней классно, - Чмерковский описал отношения с Джей Ло и другими артистами на "Танцах со звездами"

Хореограф и бывший "Холостяк" Макс Чмерковский принимал участие в шоу "Танцы со звездами" в США. Он рассказал, что за разные сезоны имел 17 звездных партнерш, среди которых – Джей Ло.

В интервью Чмерковский рассказал, что именно американские "Танцы со звездами" привели к серьезному успеху. Сразу начались красные дорожки, презентации и т.п.

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Об отношениях со звездами

По его словам, после этого все начали смотреть на них, пытаясь заметить отношения (между танцовщиками и звездами – 24 Канал).

В общем у Чмерковского было 17 звездных партнерш. Он говорит, что больше всего запомнилась солистка группы Spice Girls Мел Би, а также Мерил Дэвис, с которой он выиграл.



Максим Чмерковский из Мерил Дэвис / Скриншот с видео

Он говорит, что были приятные "танцевальные" отношения со многими партнершами, хотя с некоторыми были и неприятные. Иногда танцовщиков специально ставили с партнерами, с которыми проходил "вулкан".

И вот с Мел Би это был такой вариант, продюсеры думали, что у нас не получится, но у нас были классные отношения и мы заняли второе место в американском проекте "Танцы со звездами",

– вспоминает Чмерковский.



Максим Чмерковский из Мел Би / Скриншот с видео

Он добавил, что люди во время тренировок и такого шоу познаются по-другому, тогда быстро понимаешь, с кем хочется общаться, а с кем не хочется работать.

Какие были отношения с Джей Ло

Хореограф признается, что у Джей Ло на проекте были хорошие профессиональные отношения.

С ней классно, она отличный исполнитель, очень искренняя и профессиональная личность. Я к ней имею много уважения, она многого добилась. Кроме того, она оказалась классной как человек. И это редко встречается,

– заявил Чмерковский.

В конце своего танца с Джей Ло танцовщик ее поднимал.

"Когда мне сказали, что я должен это сделать, я немного растерялся. Ведь это было в прямом эфире, поэтому было страшно случайно бросить Джей Ло. Но все получилось, ну это явно был адреналин и немного профессионализма", – предположил он.



Максим Чмерковский с Джей Ло / Фото из соцсетей

Перерастали ли рабочие отношения в романтические? На это Чмерковский ответил, что однажды его партнерша 62-летняя Керсти Элли решила, что он с ней флиртует, хотя тот просто репетировал танец.

Люди по-другому воспринимают реальность происходящего, но для меня эти прикосновения к плечу или около ягодиц ничего не означают, это просто профессиональный подход.

Смотрите интервью с Максимом Чмерковским: видео

К слову, хореограф Максим Чмерковский был в Киеве, когда началась война, однако впоследствии вернулся в семью в США. Впоследствии танцовщик на время прилетал в Польшу, где помогает украинцам, бежавшим от военных действий.