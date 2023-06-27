Заплакал, когда увидел сына: Макс Чмерковский растрогал видео с родов жены

Украинский танцовщик, судья "Танцев со звездами" Макс Чмерковский умилил видео, как его жена Пета Маргатройд рожала их второго сына. На кадрах заметно, что сам Чмерковский не сумел сдержать слез.

У звездных супругов были партнерские роды. Максим присутствовал во время рождение сына.

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Танцовщик поддерживал жену и постоянно находился рядом на родах. Когда сын появился на свет, Максим заплакал. После этого Чмерковский перерезал пуповину.

Его жена Пета также рассказала чувственную историю. Когда она родила второго сына, попросила маму позвонить папе и сообщить о внуке. Девушка не сразу поняла, что отца нет, он умер в конце прошлого года.

Был момент после родов, когда я посмотрела на маму и сказала: "Ты написала папе?"... У меня навернулись слезы, когда я поняла, что забыла, что его нет. Я знала, что чувствую там его дух,

– написала Пета.

В роддоме сделали немало фото и видео, в частности в одном из них Макс забавно намекнул, что хочет еще одного ребенка.

К слову, на днях Чмерковский наконец-то показал новорожденного сына. Мальчик сладко спал в кроватке, а возле него была табличка с именем Рио Джон Чмерковский.