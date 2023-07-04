От завидного "Холостяка" к счастливому папе: как изменился Максим Чмерковский

42-летний Максим Чмерковский недавно второй раз стал папой. Танцовщик, который стал популярен благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк", теперь образцовый семьянин. Как изменился Чмерковский после шоу – смотрите ниже.

На днях хореограф и судья "Танцев со звездами" Макс Чмерковский растрогал видео, когда его жена Пета Маргатройд рожала их второго сына. 24 Канал решил вспомнить, каким был "Холостяк" на шоу и как выглядит теперь.

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Как Максим выглядел на "Холостяке"

Чмерковский стал известен благодаря первому сезону популярного романтического реалити-шоу. "Холостяк", в котором он был главным героем. Вышел этот проект еще в 2011 году.

И хотя с тех пор прошло уже 12 лет, миллионы поклонников до сих пор увлекаются им. Кроме того, что Максим имеет хорошую внешность, он еще и активно занимается спортом, поэтому имеет подтянутое тело.

Напомним, что в шоу за сердце Максима сражались несколько десятков красавиц. В то время звезда имел короткую прическу и легкую бородку.

Выбрал Чмерковский в финале красавицу Александру Шульгину. Правда, после проекта роман пары длился всего несколько месяцев. Впоследствии, после разрыва, Максим снова вернулся в Америку.



Максим Чмерковский с Александрой Шульгиной / Фото из соцсети

Женитьба и отцовство Чмерковского

Поклонницы надеялись, что Чмерковский все же вернется в Украину, однако танцовщик устроил свою жизнь в США. Он там живет до сих пор.

Вскоре после шоу Максим познакомился с австралийской танцовщицей Петой Маргатройд. Уже в 2016 году пара сыграла свадьбу. Для праздника мужчина полностью сбрил бороду, из-за чего выглядел совсем другим человеком.



Максим Чмерковский и Пета Маргатройд / Фото из соцсети

Супруги сегодня воспитывают 7-летнего сына Шая. А на днях Чмерковский вторично стал папой. У звездных супругов были партнерские роды, поэтому Максим присутствовал во время рождения сына. Как только он увидел мальчика, он не смог сдержать слез.

Чем сейчас занимается Максим

Сейчас танцовщик продолжаю свою любимую деятельность, а также снимает популярные видео в соцсети. Чмерковский до сих пор имеет короткую прическу и легкую небритость.



Максим Чмерковский с детьми / Фото из его инстаграммы

Добавим, что Чмерковский часто бывает в Украине, где, в частности, занимал судейское кресло в проекте "Танцы со звездами". Полномасштабное вторжение он также встретил в Киеве, но смог уехать и сейчас помогает приближать победу из-за границы.

Кроме того, Чмерковский активно занимается спортом. В соцсетях он часто джилится фото и видео из зала.

К слову, победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина рассказывала, что после шоу уехала в США вместе с Чмерковским. Он много работал и не занимался устройством Саши. Девушка предложила разойтись, надеясь, что Макс будет бороться за нее, но этого не произошло.