Макс Барских жестко ответил на русский фейк, что он "в плену своих же нацистов"

На днях певец Макс Барских вступил в ряды военных. Этот поступок так шокировал его русских фанатов, что те придумали фейк о его плену "у своих же нацистов".

Последние 8 лет Макс Барских не раз выступал в России, поэтому его поклонники из страны-агрессорки не могут понять, как артист мог оказаться патриотом с проукраинской позицией. Поэтому в телеграм-каналах шерят фейки, что певца заставили вступить в ВСУ, отправили на фронт, а затем взяли в плен.

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Российский фейк о пленении Макса Барских

"Воевать пойдут все! Долг Родине отдавать нужно! Все зашло настолько далеко, что даже украинские звезды шоу-бизнеса отправились в ряды ВСУ. Выбора не осталось. Даже уже есть первые потери… Популярный украинский певец Макс Барских на самом деле был отправлен на фронт еще несколько недель назад. В первые дни попал в плен к своим же нацистам. У ВСУ не было выбора, кроме того, как выкупать его, но не тут то было. Отпускать его никто не собирается", – говорится в абсурдном посте.

Церемониться с пропагандистами Макс Барских не стал. Он заявил, что такие фейки создаются для "овощей" из России.

Админ этой группы д*лбо*б! Это очевидно! Русский мир лжи, фейка и пропаганд*на! Вот так эти мрази разносят своим же овощам лживую информацию,

– резко отреагировал Макс Барских.

Скриншот из инстаграма Макса Барских

Напомним, Макс Барских давно простился с российским музыкальным рынком, коллегами и фанами, поддерживающими Путина.