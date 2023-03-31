Макс Барских выпустил англоязычный трек, за который его сравнили с The Weeknd – 5 Missing Calls

Макс Барских подписал контракт с польской компанией, принадлежащей известному на весь мир лейблу Warner Music Group. С ней певец готовит англоязычный альбом. 31 марта состоялся релиз первого трека – 5 Missing Calls.

Генеральный директор лейбла Warner Music Poland заявил, что 5 Missing Calls – это "невероятная песня", и с ней Макс Барских привлечет внимание слушателей по всему миру. Певец в очередной раз поблагодарил Польшу, что она стала вторым домом для многих украинцев, а заодно и площадкой для персонального и культурного развития.

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Макс Барских выпустил англоязычный трек 5 Missing Calls

Премьера трека 5 Missing Calls и mood-видео состоялась на ютубе Макса Барских. Песня посвящена абьюзивным отношениям, в которых артист был в прошлом.

В песне 5 Missing Calls я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем. В жизни почти каждого из нас встречаются абьюзивные отношения. И, как правило, их очень тяжело разорвать по собственной инициативе. Именно в такие моменты важно слышать голос друга. У меня очень теплые отношения с моими слушателями, они для меня друзья, а я для них. Мы всегда можем и должны помогать друг другу,

– прокомментировал Макс Барских премьеру.

Макс Барских – 5 Missing Calls: смотрите видео онлайн

Макса Барских сравнили с The Weeknd

Поклонники Макса Барских убеждены, что с этим треком он вышел на новый уровень и сравнили его кто с Джастином Бибером, кто с многократным обладателем Грэмми The Weeknd, кто с "современным Элвисом Пресли" Post Malone:

"Это уровень Post Malone или The Weeknd. Просто кайф, как обычно";

"Это звучит так роскошно, что Джастин уже бежит искать твой номер, чтобы узнать, как делать такие треки".

Звездная подруга и кума Макса Барских Миша Романова отреагировала на премьеру: "Любимая песня", а в комментариях восхитились еще и стильным видеорядом клипа:

"Песня на репите. Видеоряд очень мощный, особенно конец. Ничего лишнего, только твои эмоции";

"Очень нравится формат mood-video. Только ты и профессиональное освещение и не нужны эти бюджетные клипы с изнурительными тренировками, с репетициями и рисками травм. Ты красавец";

"Какой же нереальный видеоряд и этот финал на разрыв";

"Макс, спасибо за этот крутой трек! И видео огонь. Ожидания стоили того! С премьерой, не останавливайся";

"Сплошной медовый кайф для ушей. Спасибо за качественную музыку".

Напомним, в сентябре прошлого года артист уже пробовал покорить западный рынок и даже объявил, что англоязычные треки будет выпускаться под новым сценическим именем – Mick Sunday. Однако после первого релиза I Feel Good вернулся в псевдоним Макс Барских.