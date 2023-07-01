"Шикарное звучание": Макс Барских обновил еще один свой русскоязычный хит "Хочу танцевать"

Макс Барских перевел уже четыре своих русскоязычных трека. Теперь также можно будет услышать украинскую версию еще одной его популярной песни "Хочу танцевать".

Артист, который недавно перевел "Подруга-ночь" на украинский, поделился с подписчиками видео, где спел отрывок из еще одного нового трека "Хочу танцевать". Поклонники в восторге от обновленной песни. Они уже написали множество приятных комментариев исполнителю за то, что тот продолжает обновлять свой репертуар.

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Текст песни "Хочу танцевать" Макса Барских на украинском языке

Снова

Ты приблизила усталость и боль,

Наконец останавливается круг,

Остаюсь один

Я беру выходной,

Буду в одиночестве.

Я сегодня пришел сюда напиться

Не важен никто,

Нет кнопки стоп.

Нужно, чтобы я забыл.

Все забыл, всех забыл

Да мне все равно

Где ты, с кем ты, сегодня меня потеряла,

И я растворяюсь в ночи,

Заливаю печаль, забываю тебя.

И лучше не мешай,

Я хочу танцевать

Хочу танцевать,

Хочу танцевать,

Хочу-чу

Я хочу танцевать,

Хочу танцевать,

Хочу-чу

Завтра я пойму как от тебя уйти,

А сейчас я не знаю, что именно тебе ответить

Реакция сети

Поклонники удивлены количеством обновленных треков от Макса. К тому же фанам певца украинская версия песни "Хочу танцевать", как и все предыдущие, пришлась по душе:

"Песни на украинском по новому звучат. Так круто";

"Как же хорошо на украинском. Спасибо тебе, Макс, за это исполнение";

"Очень классный перевод";

"Как же круто звучит на украинском. Это какая-то фантастика";

"Браво. Шикарное звучание";

"В восторге".

К слову, по-украински теперь звучат еще такие треки Макса Барских: "Туманы", "Береги" и "Подруга-ночь".