"Шикарное звучание": Макс Барских обновил еще один свой русскоязычный хит "Хочу танцевать"

1 июля 2023, 12:14
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Макс Барских

Макс Барских перевел уже четыре своих русскоязычных трека. Теперь также можно будет услышать украинскую версию еще одной его популярной песни "Хочу танцевать".

Артист, который недавно перевел "Подруга-ночь" на украинский, поделился с подписчиками видео, где спел отрывок из еще одного нового трека "Хочу танцевать". Поклонники в восторге от обновленной песни. Они уже написали множество приятных комментариев исполнителю за то, что тот продолжает обновлять свой репертуар.

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Текст песни "Хочу танцевать" Макса Барских на украинском языке

Снова
Ты приблизила усталость и боль,
Наконец останавливается круг,
Остаюсь один

Я беру выходной,
Буду в одиночестве.
Я сегодня пришел сюда напиться

Не важен никто,
Нет кнопки стоп.
Нужно, чтобы я забыл.
Все забыл, всех забыл

Да мне все равно
Где ты, с кем ты, сегодня меня потеряла,
И я растворяюсь в ночи,
Заливаю печаль, забываю тебя.
И лучше не мешай,

Я хочу танцевать
Хочу танцевать,
Хочу танцевать,
Хочу-чу

Я хочу танцевать,
Хочу танцевать,
Хочу-чу

Завтра я пойму как от тебя уйти,
А сейчас я не знаю, что именно тебе ответить

Реакция сети

Поклонники удивлены количеством обновленных треков от Макса. К тому же фанам певца украинская версия песни "Хочу танцевать", как и все предыдущие, пришлась по душе:

  • "Песни на украинском по новому звучат. Так круто";
  • "Как же хорошо на украинском. Спасибо тебе, Макс, за это исполнение";
  • "Очень классный перевод";
  • "Как же круто звучит на украинском. Это какая-то фантастика";
  • "Браво. Шикарное звучание";
  • "В восторге".
К слову, по-украински теперь звучат еще такие треки Макса Барских: "Туманы", "Береги" и "Подруга-ночь".
Автор: Софія Хомишин