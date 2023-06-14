Макс Барских перевел еще один свой хит на украинский язык: как звучит обновленная песня "Берега"

Певец Макс Барских порадовал поклонников украиноязычной версии еще одной песни. Теперь артист перевел хит "Берега", выпущенный еще в 2019 году.

Напомним, что несколько дней назад Барских презентовал свою русскоязычную песню "Туманы" на украинском языке. Еще тогда он заявлял, что хочет перевести и другие свои русскоязычные песни.

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Макс Барских перевел песню "Берега"

Теперь "очередь пришла" к песне "Берега". Отрывком обновленной песни Макс Барских поделился в Instagram. На видео он репетировал концерт в Кропивницком, где зрители впервые услышали вживую полную версию трека.

Когда песня "Берега" на украинском языке появится на музыкальных площадках – пока неизвестно.

Текст песни "Берега" Макса Барских на украинском языке:

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,

І місяць кожну ніч розквітає

Не для нас

Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.

Відпливали наші кораблі,

Ми були так нестримано близькі,

Та тепер зійшли на різних берегах.

А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким.

Та ми обрали різні дороги,

Два шляхи

Реакция сети на обновленный трек

Поклонники были удивлены столь неожиданной премьерой. Фанам певца новая версия песни "Берега" понравилась:

"Уже жду студийную версию!"

"Очень хорошо звучит на украинском языке".

"Это супер новость! Не понимаю комментаторов, которые говорят не переводить песни".

"Мечтаю услышать все песни на украинском!"

"Любимые песни на любимом языке!"

"Я уже представляю как это будет круто, когда все твои песни, Макс, зазвучат на украинском... Скорее выпускай их, хочу добавить их в плейлист".

Ранее продюсер Макса Барских Алан Бадоев говорил, что артист не собирается переводить все свои треки на украинском. По его словам, некоторые песни просто теряют свое настроение после перевода. Однако, похоже, артист все-таки настроен это сделать.

Добавим, что на днях на украинского певца Макс Барских написали заявление в полицию потому, что он во время своего концерта в Кременчуге 12 спел русскоязычную песню "Береги".