Макс Барских не возвращает россиянам деньги за отмененные концерты: на что пойдут деньги

Украинский певец Макс Барских долго гастролировал по России. Сейчас артист отменил все выступления в государстве-террористе и подчеркнул, что не будет возвращать россиянам деньги за билеты, а потратит их на гуманитарную помощь украинцам.

Когда Россия цинично ворвалась в Украину, Барских был в Киеве. Теперь он активно осуждает жестокую войну против украинского народа.

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Макс Барских не вернет россиянам деньги за билеты

На днях певец заявил, что территория России навсегда исчезает из его географии. Там больше никогда не будет его концертов, а те, что были запланированы на март, отменил. Обычно в таких случаях исполнители возвращают деньги за билеты. Однако Барских решил этого не делать.

Музыканта спросили, можно ли получить деньги за приобретенные билеты. В ответ поклонники из России получили острый и справедливый комментарий.

Х*й! Они идут на гуманитарную помощь Украине!

– написал артист.



Макс Барских ответил поклоннице / Скриншот из инстаграмма артиста

Напомним, после начала войны в 2014 году Макс Барских продолжил выступать на России, получал там музыкальные премии. Отношение к стране-агрессорке изменилось только после того, как она ворвалась на территорию Украины с полномасштабной войной. Родной город Барских – Херсон стал одной из целей российских оккупантов. Музыканту удалось до начала активных боевых действий вывезти оттуда маму.

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