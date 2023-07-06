Желтые волосы и усы: как изменился Макс Барских за 15 лет карьеры
Макс Барских, подлинное имя которого Николай Бортник, уже около пятнадцати лет на сцене. Он начинал свою карьеру с участия в шоу "Фабрика звезд". Певец долгое время успешно работал в России. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину исполнитель разорвал все связи со страной-агрессором.
Сейчас же певец активно переводит свои русскоязычные треки. Сегодня по-украински можно услышать четыре его русскоязычных трека. Макс Барских даже выпустил первую песню I Feel Good своего нового англоязычного проекта Mick Sundaу. За 15 лет стиль и внешность певца неоднократно менялись. 24 канал собрал самые эпатажные случаи, когда артист менял имидж.
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Как менялся Макс Барских
Певец кардинально изменил имидж ради социального проекта о домашнем насилии. Тогда Макс Барских стал главным героем зимнего номера Marie Claire Украина. На страницах журнала артист появился с новой прической - он немного отпустил волосы, которые ему нарисовали в седой цвет.
Макс Барских с седыми волосами Marie Claire
Похожий образ исполнитель имел, когда снимался в клипе "Берега".
Макс Барских в клипе "Берега" / Фото из инстаграмма
Однажды для съемок своего другого клипа "Сделай громче" Барских покрасил волосы в кислотный зеленый оттенок.
Макс Барских с кислотными волосами / Фото из инстаграмма певца
Кроме всего вышеперечисленного, Макс Барских был блондином с короткой стрижкой так он снимался в клипе "Римую".
Более того, певец рисовал волосы в желтый цвет.
Макс Барских с желтыми волосами / Фото из инстагарама
Также был период, когда певец сильно выращивал волосы и бороду.
Макс Барских с длинными волосами / Фото из инстаграмма
Более того, артист даже отращивал усы.
Макс Барских с усами / Фото из инстаграмма