Желтые волосы и усы: как изменился Макс Барских за 15 лет карьеры

Макс Барских, подлинное имя которого Николай Бортник, уже около пятнадцати лет на сцене. Он начинал свою карьеру с участия в шоу "Фабрика звезд". Певец долгое время успешно работал в России. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину исполнитель разорвал все связи со страной-агрессором.

Сейчас же певец активно переводит свои русскоязычные треки. Сегодня по-украински можно услышать четыре его русскоязычных трека. Макс Барских даже выпустил первую песню I Feel Good своего нового англоязычного проекта Mick Sundaу. За 15 лет стиль и внешность певца неоднократно менялись. 24 канал собрал самые эпатажные случаи, когда артист менял имидж.

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Как менялся Макс Барских

Певец кардинально изменил имидж ради социального проекта о домашнем насилии. Тогда Макс Барских стал главным героем зимнего номера Marie Claire Украина. На страницах журнала артист появился с новой прической - он немного отпустил волосы, которые ему нарисовали в седой цвет.



Макс Барских с седыми волосами Marie Claire

Похожий образ исполнитель имел, когда снимался в клипе "Берега".



Макс Барских в клипе "Берега" / Фото из инстаграмма

Однажды для съемок своего другого клипа "Сделай громче" Барских покрасил волосы в кислотный зеленый оттенок.



Макс Барских с кислотными волосами / Фото из инстаграмма певца

Кроме всего вышеперечисленного, Макс Барских был блондином с короткой стрижкой так он снимался в клипе "Римую".

Более того, певец рисовал волосы в желтый цвет.



Макс Барских с желтыми волосами / Фото из инстагарама

Также был период, когда певец сильно выращивал волосы и бороду.



Макс Барских с длинными волосами / Фото из инстаграмма

Более того, артист даже отращивал усы.



Макс Барских с усами / Фото из инстаграмма