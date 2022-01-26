Маколей Калкин из "Один дома" обручился с Брендой Сонг, родившей ему сына, – СМИ

Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин сделал предложение возлюбленной Бренде Сонг. 33-летнюю актрису заметили с бриллиантовым кольцом на левой руке.

Голливудский актер Маколей Калкин и звезда сериала "Все тип-топ, или Жизнь Зака ​​и Коди" Бренда Сонг вместе уже четыре года. Лишь после рождения сына он отважился на серьезный шаг и сделал предложение любимой. Об этом информируют инсайдеры.

Не пропустите Ангел Victoria's Secret Роми Стрейд официально обручилась с возлюбленным: фото из Швейцарии

Маколей Калкин обручился с Брендой Сонг

Знаменитая пара не выносит личную жизнь на публику и почти не обсуждает отношения с журналистами. Не удивительно, что об их помолвке фаны ни сном ни духом.

На днях папарацци поймали Маколей Калкина и Бренду Сонг на прогулке в Беверли-Хиллз. На безымянном пальце левой руки красовалось кольцо с бриллиантами. Похоже, звезда "Один дома" предложил матери своего сына стать его официальной женой. Она, конечно, согласилась.

Маколей Калкин с Брендой Сонг / Фото из инстаграма актрисы

Отношения Маколей Калкина и Бренды Сонг

Актеры познакомились на съемках фильма "Похмелье в Таиланде".

Слухи об их романе прокатились по сети в июле 2017 года, когда звезд заметили за ужином в ресторане Лос-Анджелеса.

В апреле 2021 года у Маколей Калкина и Бренды Сонг родился сын, которого назвали Дакота в честь покойной сестры актера.

что этот брак станет первым для Бренды Сонг, тогда как 41-летний Маколей Калкинс 1998 по 2002 год.