Мадонна устроила вечеринку по случаю 16-летия сына: яркие фото
Источник:инстаграм Мадонны
Знаменитая певица Мадонна поделилась с поклонниками новыми фото. На них звезда показала, как отпраздновала 16-летие сына Дэвида.
На днях приемный сын 63-летней певицы Мадонны отпраздновал день рождения. Для Дэвида организовали праздничную вечеринку. Она проходила во дворе поместья знаменитости в Лос-Анджелесе.
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Фото со дня рождения сына Мадонны
Праздник был не слишком громким, ведь прошел в семейном кругу. Двор был украшен большим количеством цветных шариков и буквами из фольги, которыми было выложено имя именинника.
Мадонна с сыном / Фото из инстаграма Мадонны
Мадонна с сыном / Фото из инстаграма Мадонны
Празднование дня рождения сына Мадонны / Фото из инстаграма Мадонны
Также Мадонна поделилась архивным фото с сыном. Эту фотографию она сопроводила трогательной подписью.
Я не могу поверить, что ты вырос в этого молодого человека. В такого артиста, такого спортсмена. В такого харизматичного человека. Кто знал, когда я встретила тебя в приюте в Малави, когда ты пил колу из детской бутылочки и был без подгузника, что ты станешь такой силой природы? Счастливого 16-летия. Я так горжусь тобой!
– написала Мадонна.
Мадонна с сыном и дочкой / Фото из инстаграма Мадонны
Что известно о приемном сыне Мадонны
- Дэвид Банда родился в Малави. Его мать умерла после родов, а отец отдал в приют из-за финансовых сложностей.
- Когда Мадонна впервые увидела Дэвида, мальчик болел пневмонией. Тогда она решила пожертвовать средства на его лечение. Через некоторое время артистка решилась усыновить Дэвида с мужем Гаем Ричи.
- В 2017 году Дэвид познакомился с биологическим отцом. Этому поспособствовала сама Мадонна, которая отправилась в Малави вместе с сыном. Несмотря на развод с режиссером Гаем Ричи, Дэвид часто видится с приемным отцом.
- Ходят слухи, что сын Мадонны – нетрадиционной ориентации. Все потому, что недавно звезда опубликовала видео, в кадр которого попал поцелуй Дэвида с парнем.