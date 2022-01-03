Мадонна праздновала Новый год в балаклаве с кристаллами украинского дизайнера

В новогоднюю ночь Мадонна осталась верна одному из любимых дизайнеров – украинцу Руслану Багинскому. Она надела головной убор из его новой коллекции – балаклаву с кристаллами.

Новый год Мадонна встречала в семейном кругу – с детьми, бойфрендом и друзьями. Однако на застолье она оделась как на красную дорожку. На поп-диве было блестящее серебряное платье с длинными рукавами и пикантным разрезом по середине.

Читайте также Тина Кароль отпраздновала Новый год с сыном в 5-звездочном отеле Киева

Его певица довершила колготами в сеточку, сапогами со стразами и острым носком. Однако главным элементом look стала чёрная балаклава с массивными кристаллами. Это головной убор новой коллекции украинского бренда Ruslan Baginskiy. Его цена на официальном сайте составляет 19 520 гривен – 715 долларов, что достаточно бюджетно как для Мадонны.

Блестящая королева. Мадонна встречает Новый год в балаклаве, украшенном кристаллами Руслана Багинского. Сверкай ярко,

– написал Руслан Багинский в своем инстаграме.

Мадонна в балаклаве с кристаллами / Фото из инстаграма Руслана Багинского

Мадонна в балаклаве с кристаллами / Фото из инстаграма Руслана Багинского

Мадонна в балаклаве с кристаллами / Фото из инстаграма Руслана Багинского