Мадонна поужинала с Канье Уэстом и его новой избранницей: редкие фото звезд
Источник:инстаграм Мадонны
Американская певица Мадонна собрала на ужине в Лос-Анджелесе несколько знаменитостей. Так артистка познакомилась с новой избранницей рэпера Канье Уэста.
Известная исполнительница Мадонна опубликовала новые редкие фото на личной странице в инстаграме. Она показала, как провела вечер с друзьями-звездами.
Интересно Ким Кардашян вернулась из отпуска и сходила на свидание с комиком.
Мадонна поужинала с Канье Уэстом
Мадонна, Канье Уэст, Джулия Фокс, Флойд Мэйуэзер и Антонио Браун собрались на ужин в ресторане Delilah в Лос-Анджелесе. Певица призналась, что такая вечеринка получилась случайно.
Сходили на ужин с Джулией, чтобы обсудить мой фильм... К нам присоединилось еще несколько человек,
– поделилась она.
Мадонна добавила, что готовит проект, о котором раньше не рассказывала. Фаны подозревают, что звезда планирует сама снять документальный фильм.
Знаменитость показала и кадры с совместного ужина. Все непринужденно позировали перед камерой. По фото становится ясно, что Джулия Фокс быстро подружилась с Мадонной.
Для похода в заведение актриса и избранница Уэста Джулия Фокс выбрала черные кожаные брюки с низкой посадкой от Factory New York и кожаный кроп-топ с длинным рукавом. Мадонна же была в платье Chopova Lowena.
Мадонна и Канье Уэст поужинали с друзьями / Фото из инстаграма Мадонны
Ужин прошел накануне скандала с Канье Уэстом
- Отметим, вечеринка знаменитостей состоялась еще до скандальной выходки Канье Уэста. Как сообщают СМИ, возле одного из ночных клубов фанат рэпера попросил у него автограф и фото. Поклонник вроде бы проигнорировал просьбу исполнителя не фотографировать, из-за чего Канье разозлился.
- Уэст якобы толкнул фаната, а затем ударил его в голову и шею. После драки неизвестный лежал на земле, а рэпер убежал. Полиция уже расследует дело, если вину Канье Уэста докажут, ему грозит 6 месяцев заключения.