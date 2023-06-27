Бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон недавно прошла диагностику у врачей, о чем рассказали ее представители. Ей поставили диагноз – ранняя форма рака молочной железы.

Смотрите также Кейт Миддлтон ошеломила ярким красным образом на королевской конной гонке: фото

У Сары Йоркской диагностировали рак

У Сары, герцогини Йоркской, недавно диагностировали раннюю форму рака молочной железы во время плановой маммографии. Ей посоветовали сделать операцию, которая уже была успешно проведена,

– рассказал представитель герцогини Йоркской.

Заболевание развивалось бессимптомно, поэтому его заметили только при обследованиях. Мать принцессы Евгении и принцессы Беатрис перенесла операцию имени короля Эдуарда VII в Лондоне, где бывают члены королевской семьи. Она 5 дней была в больнице, а сейчас восстанавливается вместе со своими близкими в Виндзоре.



Сара Фергюсон / Фото из инстаграма герцогини

Напомним, Сара Фергюсон и принц Эндрю поженились в 1986 году, у них родились две дочери – принцессы Евгения и Беатрис. Через 10 лет супруги развелись. Впрочем, за Сарой Фергюсон закрепился титул герцогини Йоркской.

Экс-жена принца Эндрю часто поддерживает Украину. К примеру, записала видео, которое посвятила украинским детям.