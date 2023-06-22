Мадонна показала приемных дочерей-близняшек в выпускных мантиях: редкий снимок

Американская певица Мадонна поделилась редким семейным кадром. Ее приемные дочери-двойняшки отпраздновали выпускной.

Известная американская певица Мадонна редко показывает снимки детей в социальных сетях. Но по случаю праздника она поделилась милым снимком дочерей.

Смотрите также Король Чарльз III поздравил сына Уильяма с днем рождения: теплый кадр, которого не видели раньше

Мадонна показала дочерей

Мадонна опубликовала в инстаграм-сториз фотографию с дочками-близнецами Стеллой и Эстер. 11-летние девушки закончили обучение и показались в фиолетовых выпускных мантиях.

Две королевы! Поздравляю с выпуском!

– поздравила певица дочерей.



Дочери Мадонны / Фото с инстаграм-сториз

Стелла и Эстер – приемные дочери Мадонны. Артистка удочерила девушек, когда им было по 5 лет. Их мать умерла через неделю после родов, а бабушка не могла содержать.

Мадонна воспитывает 6 детей: среди них двое биологических – Лурдес Леон от американского фитнес-тренера Карлоса Леона и Рокко Ричи от режиссера Гая Ричи, а также четверо названных – Дэвид Банда, Мерси Джеймс, Стелла и Эстер.

Добавим, недавно американский певец Марк Энтони стал отцом седьмой раз. У него родился ребенок от жены Нади Феррейры. Для модели это первенец, в то время как Энтони воспитывает еще шестерых детей от предыдущих браков и отношений.