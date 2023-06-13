"Украинская песня" во Львове уже в эту субботу: кто выступит на самом масштабном событии современности
"Украинская песня" – одно из самых ярких культурных событий в Украине, которое представляет много наследия и разнообразия современной музыки. На одной площадке соберется много талантливых музыкантов, музыкантов и ценителей украинской песни.
UKRAINIAN SONG PROJECT предлагает уникальные возможности для молодых и перспективных музыкантов, мечтающих раскрыть свой творческий потенциал и пройти путь к признанию.
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Обычно "Украинскую песню" проводили на "Арене Львов", но в этом году из-за войны мероприятие перенесли на территорию FESTrepublic. Гости мероприятия смогут насладиться живыми выступлениями известных украинских исполнителей, а также открыть новые таланты и музыкальные направления.
Хедлайнеры "Украинской песни"
- NK;
- KAZKA;
- Jerry Heil;
- Злата Огневич;
- SOWA;
- TAYANNA;
- Анна Буткевич;
- MARIETTA;
- ALEKSEEV;
- Арсен Мирзоян.
Главным хедлайнером проекта будет группа TVORCHI, которая в этом году представляла Украину на Евровидении-2023. А специальный гость – Иво Бобул. Также на сцене проекта выступят многие молодые и перспективные украинские музыканты, которые продолжают развивать отечественную музыку в мире.
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Ведущими в этот вечер будут певица Оля Цыбульская и неизменный комментатор Евровидения – Тимур Мирошниченко.
В этом году в финале конкурса, который будет проходить в рамках проекта, принимает участие 8 ярких исполнителей, которые будут бороться за звание победителя. Эти восемь участников проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project – 2023" прошли длительный и тщательный отбор, показав свой уникальный стиль и музыкальное мастерство. Их талант и преданность украинской музыке поразили жюри. Это главная миссия проекта.
Награда за победу в "Украинской песне" будет не только престижной, но и значимой для дальнейшей карьеры победителя. Это откроет новые возможности и поможет артисту продвигаться в музыкальной индустрии, представляя украинскую музыку.Когда:
Где: г.Львов, территория FESTrepublic
Билеты: от 490 гривен
Часть средств организаторы проекта перечислят на благотворительность