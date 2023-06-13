UKRAINIAN SONG PROJECT також пропонує унікальні можливості для молодих та перспективних музикантів, які мріють розкрити свій творчий потенціал та пройти шлях до визнання.

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Зазвичай "Українську пісню" проводили на "Арені Львів", але цього року через війну захід перенесли на територію FESTrepublic. Гості заходу зможуть насолодитись живими виступами відомих українських виконавців, а також відкрити для себе нові таланти та музичні напрямки.

Хедлайнери "Української пісні"

NK;

KAZKA;

Jerry Heil;

Злата Огнєвіч;

SOWA;

TAYANNA;

Анна Буткевич;

MARIETTA;

ALEKSEEV;

Арсен Мірзоян.

Головним хедлайнером проєкту буде гурт TVORCHI, який цього року представляв Україну на Євробаченні-2023. А спеціальний гість – Іво Бобул. Також на сцені проєкту виступлять багато молодих і перспективних українських музикантів, які продовжують розвивати вітчизняну музику у світі.

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Ведучими цього вечора будуть співачка Оля Цибульська та незмінний коментатор Євробачення – Тімур Мірошниченко.

Цього року у фіналі конкурсу, що проходитиме у рамках проєкту, бере участь 8 яскравих виконавців, які змагатимуться за звання переможця. Ці вісім учасників проєкту "Українська пісня / Ukrainian Song Project – 2023" пройшли тривалий та ретельний відбір, показавши свій унікальний стиль і музичну майстерність. Їхній талант і відданість українській музиці вразили журі. Це є головною місією проєкту.

Нагорода за перемогу в "Українській пісні" буде не лише престижною, а й значущою для подальшої кар'єри переможця. Це відкриє нові можливості та допоможе артисту просуватися в музичній індустрії, представляючи українську музику.

Коли: 17 червня, початок події о 14:00, початок концерту – о 17:00

Де: м.Львів, територія FESTrepublic

Квитки: від 490 гривень

Частину коштів організатори проєкту перерахують на благодійність



"Українська пісня" у Львові / Фото пресслужби