В этом году на конкурс "Украинская песня" / Ukrainian Song Project участники подали 170 заявок на участие. Из них жюри выбрало краткий список победителей. Всего в шорт-листе 7 участников.

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Oks

Впервые он заявил о себе в 16 лет на "Голосе Страны 2020". Оks стал суперфиналистом 10 сезона и попал в топовые подборки лучших выступлений. Его выступление покорило тысячи сердец и стало вирусным в интернете. После участия в шоу артист продолжил карьеру и начал писать свой собственный материал.

В 2022 году артист представил свою первую авторскую работу под названием: "Я хочу до Львова" и другие композиции, которые дарили украинцам настроение. В начале 2023 года артист выпустил свой первый авторский альбом "Тенета", который ворвался в топ-плейлисты и тренды ток тока.



Финалисты фестиваля / Фото пресс-службы

Полина Дешкова

Полина – молодая украинская певица с закарпатскими корнями, которая, вопреки обстоятельствам, стала популярной в шоу-бизе во время полномасштабной войны. Исполнительница выпустила свой дебютный сингл "Плакала калина", ставший хитом. Миллионы просмотров и сотни тысяч проигрываний по радио являются признанием для артистки. Полина дала уже около 50 благотворительных выступлений во время войны в поддержку детей, переселенцев и ВСУ. В том числе на деоккупированных территориях.



Финалисты фестиваля / Фото пресс-службы

YAGODA

Лилия Верес является певицей, композитором и поэтессой. Она зарекомендовала себя как романтическая и лирическая исполнительница. YAGODA начала карьеру певицы в 2018 году, она была номинанткой музыкальной премии YUNA в лонглисте. Ее песня "Дожди" набрала более миллиона прослушиваний в спотифай; видеоработа на песню "Зустріч" держалась три недели в трендах ютуба. В скором времени певица презентует миниальбом "Гілка".



Финалисты фестиваля / Фото пресс-службы

T.HUTSULS

Это новый яркий музыкальный проект масштабного культурологического движения Hutsul Planet. Современный саунд в сочетании с уникальными звуками гуцульских народных инструментов – цимбалы, трембита, дримбы, свирели, флояры, дуды. Тренды в музыке, переплетенные с аутентикой. Группа создана в прикарпатском городе Коломыя осенью 2021. Это команда единомышленников из разных уголков Украины, объединенных идеей творить музыку с украинскими корнями.



Финалисты фестиваля / Фото пресс-службы

7TEEN'S

Франковская молодежная группа, финалисты телепроекта "Співають всі". Исполнители тик-ток хита AUMG. Они молоды и энергичны. Музыканты знакомы зрителям оригинальными кавер-версиями известных украинских песен.



Финалисты фестиваля / Фото пресс-службы

YOGEN

Новый музыкальный проект на арене украинского шоу-бизнеса. Лауреат Всеукраинских и международных конкурсов и солист мюзикла "Бродвей". Также известен участием в бойз-бэнде LUCKY4, лице бренда ANDRE TAN MAN 2017 и финалисте 9 сезона "Х-Фактора".



Финалисты фестиваля / Фото пресс-службы

ZELENOOKA

Анастасия Мацуцкая – молодая певица и автор собственных песен. Тиктокерша, хиты которой набирают миллионы просмотров. Она – представительница нового поколения Украины, демонстрирующая свободу.



Финалисты фестиваля / Фото пресс-службы

Украинская песня/ Ukrainian Song Project 2023 совместно с Музыкальным порталом МУЗВАР также объявляет о поиске 8-го участника финала. Для участия нужно заполнить форму на сайте muzvar.com.ua в разделе "Стань Джокером" и жди звонка! 20 мая с 15:00 стартует открытый конкурсный отбор Джокера.