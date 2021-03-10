Билли Айлиш, Cardi B, Гарри Стайлс: какие звезды будут выступать на Грэмми-2021
Церемония награждения премиями Грэмми состоится уже через несколько дней – 14 марта. Сейчас организаторы назвали исполнителей, которые будут выступать между объявлением лауреатов награды.
Источник:сайт Гремми
Долгожданное событие пройдет в Лос-Анджелесе на 5 сценах, обращенных друг к другу по кругу, чтобы разделить между собой звезд во время пандемии коронавируса. Где именно будет происходить мероприятие – неизвестно, но зрители его ожидают с нетерпением еще с 31 января, когда его вынужденно перенесли из-за вспышки COVID-19 в Калифорнии.
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Чтобы улучшить настроение зрителям, организаторы пригласили на действо большое количество звезд. "Артисты соберутся вместе, но все еще будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга", – говорится в заявлении организаторов Грэмми.
Поэтому сцену Грэмми-2021 будут зажигать:
- BTS;
- Билли Айлиш;
- AndersonPaak;
- Bad Bunny;
- Black Pumas;
- Cardi B;
- Doja Cat;
- Дуа Липа;
- Haim;
- Крис Мартин;
- Джон Майер;
- Megan Thee Stallion;
- Post Malone;
- Гарри Стайлс;
- Тейлор Свифт.
Что известно о Грэмми-2021?Выступления знаменитостей будут транслировать 14 марта вечером на телеканале CBS. Ведущим 63-й церемонии награждения Грэмми станет комик Тревор Ноа. По словам шоураннера церемонии Бена Уинстона, шоу будет иметь вид "частично – Грэмми, частично – студийной сессии на Abbey Road". Номинантов премии объявили еще в конце ноября 2020 года.
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