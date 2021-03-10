Церемония награждения премиями Грэмми состоится уже через несколько дней – 14 марта. Сейчас организаторы назвали исполнителей, которые будут выступать между объявлением лауреатов награды.

Долгожданное событие пройдет в Лос-Анджелесе на 5 сценах, обращенных друг к другу по кругу, чтобы разделить между собой звезд во время пандемии коронавируса. Где именно будет происходить мероприятие – неизвестно, но зрители его ожидают с нетерпением еще с 31 января, когда его вынужденно перенесли из-за вспышки COVID-19 в Калифорнии.

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Чтобы улучшить настроение зрителям, организаторы пригласили на действо большое количество звезд. "Артисты соберутся вместе, но все еще будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга", – говорится в заявлении организаторов Грэмми.

Поэтому сцену Грэмми-2021 будут зажигать:

BTS;

Билли Айлиш;

AndersonPaak;

Bad Bunny;

Black Pumas;

Cardi B;

Doja Cat;

Дуа Липа;

Haim;

Крис Мартин;

Джон Майер;

Megan Thee Stallion;

Post Malone;

Гарри Стайлс;

Тейлор Свифт.