Лодыгин извинился перед Kalush Orchestra за "люди с гор"

Судья Нацотбора на Евровидение-2022 Ярослав Лодыгин извинился перед группой Kalush Orchestra за то, что неуместно прокомментировал их выступление в прямом эфире.

В прямом эфире финала Нацотбора Ярослав Лодыгин назвал Kalush Orchestra "людьми с гор". Это также вызвало критику в его адрес.

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Во время пресс-конференции членов правления Суспільного, которая состоялась 14 февраля, Ярослав Лодыгин публично извинился перед Kalush Orchestra за свои слова. Он отметил, что не подобрал правильных слов в прямом эфире и не имел целью обидеть музыкантов.

Ярослав Лодыгин извинился перед Kalush Orchestra

"Я извиняюсь, если такая оценка кого-то обидела. Из-за сжатого эфирного времени, кульминационного момента шоу, я допускаю, что мне не хватило точности в формулировках. Конечно, что я говорил не о каких-то этнических, региональных или любых других географических факторах, которые мешают какому-то участнику представлять Украину на Евровидении. Не говорю о том, что кто-то со степей и рек может представлять Украину, а с гор и лесов – не может. Дело не в том. Прежде всего я оценивал как член жюри, художник, продюсер. Эта оценка безусловно является субъективной, и я на это имею право", – сказал Лодыгин.

Ярослав ответил и на замечание журналистов о том, что номер Alina Pash тоже был этническим, и она называет себя "девушкой с гор", однако в ее адрес такие комментарии не звучали. Лодыгин отметил, что лично для него песня Алины больше ориентирована на Европу, в ней есть что-то новое. А песня Kalush Orchestra похожа на те, что Украина уже презентовала на песенном конкурсе.

Kalush Orchestra и финал Нацотбора