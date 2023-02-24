Вспомнила язык и вышиванку натянула: Лобода выпустила клип на песню "По-украински"
Источник:Светлана Лобода
К годовщине полномасштабного вторжения певица Светлана Лобода, которая до 24 февраля активно гастролировала в России, выпустила клип на патриотическую песню "По-украински". Однако не всем поклонникам понравился трек, ведь артистку продолжает слушать российская молодежь.
Лобода посвятила этот трек каждому украинцу, борющемуся за свою свободу. А в клипе певица предстала на фоне разрушенных украинских городов и показала несокрушимость украинского народа.
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Певица признается, что с каждым днем все больше проникается темой стойкости украинцев.
Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые подчеркивали бы глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы,
– сказала Светлана Лобода.
Артистка добавила, что героиня ее клипа – сильная, мужественная и даже упрямая, она обязательно добьется своего и ее не победить.
Для певицы и других участников видео подобрали костюмы с элементами национальных украинских мотивов, часть которых была взята из украинских музеев.
Клип Светланы Лободы на песню "По-украински": смотреть онлайн
Как отреагировали поклонники
Большинство фанатов Светланы Лободы поддержали певицу и выразили восхищение новой песней. Многих комментаторов хит довел до слез.
- "Спасибо, что не изменили нам и остались с Украиной и правдой".
- "Этот год будет победным".
- "Мы непобедимая нация!!! За нами все и все. Нас не преодолеть, Украина больше всего".
- "Звучит круто".
Однако под постом артистки появились также комментарии от россиян, которые явно недовольны тем, что Лобода спела на украинском языке:
- "Раньше что не песня, то хит. А сейчас эти песни только для украинской аудитории, они не цепляют, они неинтересны. Пела бы нормально, рано или поздно все закончится, и что дальше?"
- "Украина без помощи Америки и Европы уже давно упала бы!"
- "99.9% хитов на русском пела, а теперь вспомнила родной язык".
- "На дикарей смахивают больше".
- "Смешно".
- "Скатилась".
Добавим, что предыдущая песня Лободы тоже была на украинском языке "Два незнакомца". Однако с ней певица попала в неловкое положение, ведь написала название с ошибкой. Языковед Александр Аврааменко подколол певицу После этого звезда исправила ее.
Что известно о позиции Светланы Лободы по поводу войны
- На пятый день войны она заливалась слезами, обращалась к "людям, вершащим судьбы", просила "окончить весь этот ад", и только через месяц впервые признала Россию виновной во вторжении в Украину.
- В шоу-бизе говорят, что все эти недели гастролерша взвешивала, что потеряет, поддержав Украину, но сама она уверяет, что не смела идти против Кремля, потому что уезжала из страны-агрессорки.
- В июне Светлана Лобода даже приезжала в разрушенный Ирпень, где выросла, ведь пообещала половину своих гонораров отдавать на восстановление детского сада.
- За эти десять месяцев она открыла центр психологической помощи, задонатила наибольшую сумму в фонд Маши Ефросининой, выпустила два украиноязычных трека – "Молитва", "Два незнакомца" – и проехала с благотворительным туром в поддержку Украины.
- Чуть ли не на каждом своем концерте Лобода окутывается сине-желтым флагом, правда, за 8 лет работы в России так и не извинилась. Кроме того, заявила, что не вернется туда к смене режима.