Вспомнила язык и вышиванку натянула: Лобода выпустила клип на песню "По-украински"

К годовщине полномасштабного вторжения певица Светлана Лобода, которая до 24 февраля активно гастролировала в России, выпустила клип на патриотическую песню "По-украински". Однако не всем поклонникам понравился трек, ведь артистку продолжает слушать российская молодежь.

Лобода посвятила этот трек каждому украинцу, борющемуся за свою свободу. А в клипе певица предстала на фоне разрушенных украинских городов и показала несокрушимость украинского народа.

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Певица признается, что с каждым днем все больше проникается темой стойкости украинцев.

Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые подчеркивали бы глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы,

– сказала Светлана Лобода.

Артистка добавила, что героиня ее клипа – сильная, мужественная и даже упрямая, она обязательно добьется своего и ее не победить.

Для певицы и других участников видео подобрали костюмы с элементами национальных украинских мотивов, часть которых была взята из украинских музеев.

Клип Светланы Лободы на песню "По-украински": смотреть онлайн



Как отреагировали поклонники

Большинство фанатов Светланы Лободы поддержали певицу и выразили восхищение новой песней. Многих комментаторов хит довел до слез.

"Спасибо, что не изменили нам и остались с Украиной и правдой".

"Этот год будет победным".

"Мы непобедимая нация!!! За нами все и все. Нас не преодолеть, Украина больше всего".

"Звучит круто".

Однако под постом артистки появились также комментарии от россиян, которые явно недовольны тем, что Лобода спела на украинском языке:

"Раньше что не песня, то хит. А сейчас эти песни только для украинской аудитории, они не цепляют, они неинтересны. Пела бы нормально, рано или поздно все закончится, и что дальше?"

"Украина без помощи Америки и Европы уже давно упала бы!"

"99.9% хитов на русском пела, а теперь вспомнила родной язык".

"На дикарей смахивают больше".

"Смешно".

"Скатилась".

Добавим, что предыдущая песня Лободы тоже была на украинском языке "Два незнакомца". Однако с ней певица попала в неловкое положение, ведь написала название с ошибкой. Языковед Александр Аврааменко подколол певицу После этого звезда исправила ее.

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