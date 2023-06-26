Я горжусь тобой, – Лобода цинично оправдалась за унижение девушки в Харькове

Певица Светлана Лобода в очередной раз попала в скандал. В этот раз она унизила девушку, которая выступила против ее концерта в Харькове. Сначала гастролерша публично унизила Дарью, а затем поспешила извиниться.

Более того, Лобода заявила, что гордится Дарьей и ее позицией. Сама же девушка объяснила, что вышла против артистки, поскольку после 2014 года она активно выступала в России, зарабатывала там деньги и спонсировала армию оккупантов, которые уже более года цинично обстреливают Харьков и другие украинские города.

К теме Люди завербованы, – Лобода унизила девушку, вышедшую с плакатом на ее выступление в Харькове

Оправдание Светланы Лободы после инцидента в Харькове

Лобода приехала в Харьков 25 июня. Там было запланировано ее выступление возле зоопарка, однако артистка столкнулась с сопротивлением харьковчан. В частности, одна девушка вышла с плакатом "Харьков без Лободы", из-за чего сама исполнительница ее унизила, спросив, кто заплатил Дарье за такую демонстрацию.

После волны хейта в сети Светлана поспешила оправдаться своим поступком.

Девочка, простоявшая все время с плакатом "Харьков без Лободы", – я горжусь тобой. Ты имеешь право на свое мнение, и я уважаю это. Ибо тоже хорошо знаю, что такое – идти против течения,

– заявила Лобода.

Артистка добавила, что ее разговор с Дарьей пытаются сделать манипуляцией, видя в этом пренебрежение: "Знаю, что не ты. И желаю тебе никогда не терять силы духа".

Для просмотра всех видео пролистывайте направо:

Примечательно, что под этим постом Лобода выключила комментарии. Однако это не помешало выражению мнения украинцев. Под другими публикациями пользователи сети дискутируют по поводу этой ситуации, в частности оставляют комментарии: "Украина без Лободы".

Ранее 16-летняя Дарья Вдовенко отмечала, что не уважает Светлану Лободу и решила показать свою позицию, в чем ее поддержала мама. Когда Лобода начала обнимать Дарью, спрашивать, кто ей заплатил за этот пикет, девушке было противно и неприятно.