Люблю на всю жизнь, – Ким Кардашян поздравила экс-мужа Канье Уэста с днем рождения

В феврале этого года Ким Кардашян подала документы на развод с Канье Уэстом после 6 лет брака. Во вторник, 8 июня, рэпер празднует день рождения. Светская львица не обошла вниманием праздник экс-мужа и публично поздравила его, удивив публику откровенным признанием.

Хоть бракоразводный процесс Ким Кардашян и Канье Уэста полон скандалами, а рядом с рэпером звезда не чувствовала себя счастливой, не поздравить бывшего с 44-летием она не могла. Телезвезда опубликовала лаконичное, однако красноречивое обращение. Она назвала именинника любовью всей своей жизни.

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С днем рождения. Люблю на всю жизнь,

– написала Ким Кардашян.

Звезда дополнила поздравительное сообщение трогательным фото из семейного архива, сделанным до рождения Псалома. На фото семья позирует в полном составе на борту частного самолета. Многодетная мамочка предстала без косметики и в повседневном look – облегающей мятной кофте и юбке цвета хаки. Рядом с ней изображены дочь Норт и сын Сейнт. Канье Уэст сидел рядом и держал на руках новорожденную Чикаго.

Добавим, Ким не единственная представительница семейства Кардашян, которая поздравила Канье Уэста с 44-летием. Первой это сделала сестра светской львицы Хлои. Она назвала рэпера "братом на всю жизнь" и обнародовала фото, от которого фаны смущаются. Положительно о Канье отзывается и Крис Дженнер, которая одинаково желает счастья дочери и бывшему зятю.